Menina de 7 anos recolhe latinhas na rua para comprar ração para cães abandonados

Publicado por: Rosano Almeida

A pequena Isabel, de 7 anos, é apaixonada por animais e queria ajudar os cachorros que vivem na rua. O problema é que sua família não tem condições para bancar toda a solidariedade da menina. Assim, ela mesma encontrou uma solução: recolher latinhas na rua para trocar por dinheiro e comprar ração.

A boa ação da garotinha de Porto Alegre (RS) não passou despercebida pelas redes sociais. Internautas compartilharam a história até chegar ao jogador Andrés D’Alessandro, do Sport Club Internacional, o favorito de Isabel. O atleta se solidarizou com a ação e não só convidou a menina para conhecer o CT do time, como também doou material escolar, cesta básica e ração – claro!

Busca Voluntária

Twitter: @estrelaguianews