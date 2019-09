Mengão vence o Palmeiras por 3 a 0, no Maracanã

Gabigol, duas vezes, e De Arrascaeta garantiram mais uma vitória rubro-negra

Publicado por: Rosano Almeida

Deu Mengão! Com mais uma grande atuação, o Mais Querido venceu o Palmeiras por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã, e segue embalado no Campeonato Brasileiro. Gabigol, duas vezes, e De Arrascaeta marcaram os gols rubro-negros.

Primeiro Tempo

No primeiro tempo, o domínio do Flamengo foi absoluto. E logo aos 10 minutos Gabigol abriu o placar com um golaço. Ele recebeu belo passe de Arracaeta e tocou por cima do goleiro Weverton: 1 a 0. Aos 37 minutos, mais um gol do Mengão. Bruno Henrique cruzou na medida para De Arrascaeta marcar de cabeça: 2 a 0.

Segundo Tempo

O Flamengo se manteve absoluto no jogo e não demorou a ampliar o placar. Diogo Barbosa derrubou Rafinha na área e o árbitro marcou pênalti. Aos 15 minutos, Gabigol foi para a cobrança e marcou: 3 a 0. Foi o 14° gol do atacante no Brasileiro. É o artilheiro isolado. No ano, Gabigol já tem 28 gols.

E ficou assim: 3 a 0 Mengão com direito a show do time em campo e da Nação na arquibancada.

E agora?

O Mais Querido volta a campo no sábado (dia 7), no Mané Garrincha, para enfrentar o Avaí, pelo Brasileiro.

Assessoria do Clube de Regatas do Flamengo