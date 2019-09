Mengão joga bem e vence o Avaí por 3 a 0 no Brasileirão

Publicado por: Rosano Almeida

Só deu Mengão! Na tarde deste sábado (7), o Flamengo entrou em campo no Mané Garrincha e venceu o Avaí por 3 a 0, em mais uma excelente exibição coletiva da equipe rubro-negra. A partida foi válida pela 18° rodada do Brasileirão, e os gols rubro-negros foram marcados por Gabigol, Pablo Marí e Reinier.

O jogo

Logo no início da partida, já dava para perceber que o Mengão estava a fim de jogo, e foi explorando o toque de bola refinado dos jogadores para abrir o placar. E não demorou muito! Aos 10 minutos, Gabigol recebeu de Reinier e tocou na saída do goleiro para o fundo das redes: 1 a 0 Fla. Aos 33′, após cobrança de escanteio de Everton Ribeiro, o zagueirão Pablo Marí subiu no terceiro andar para completar de cabeça para o gol e ampliar o placar. O Mais Querido terminou a primeira etapa com 2 a 0 no marcador e jogando um futebol envolvente.

O segundo tempo começou com o Mengão mantendo o mesmo ritmo intenso de jogo. Logo aos 7′, Arão lançou Reinier, que tocou para Gabigol. O camisa 9 devolveu para o menino, que mandou para o fundo das redes do Avaí: 3 a 0. Primeiro gol da joia rubro-negra nos profissionais, demonstrando muita personalidade na partida.

No desenrolar do jogo, o Rubro-Negro controlou as ações, com maior posse de bola do início ao fim, e saiu de campo com mais 3 pontos garantidos.

E agora?

O Mengão volta a jogar no próximo sábado (14), às 17h, no Maracanã. O time encara o Santos pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.