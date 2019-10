Mengão goleia o Grêmio por 5 a 0 e vai à final da Libertadores

Bruno Henrique, Gabigol (duas vezes), Pablo Marí e Rodrigo Caio marcaram os gols do Mais Querido no Maraca

Publicado por: Rosano Almeida

O Flamengo está na decisão da Conmebol Libertadores. O Mais Querido goleou o Grêmio por 5 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira e se classificou para enfrentar o River Plate na final. Bruno Henrique, Gabigol, duas vezes, Pablo Marí e Rodrigo Caio marcaram os gols rubro-negros.

O jogo

O primeiro tempo até que foi equilibrado, mas o Mengão foi para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 41 minutos, Gabigol chutou, Paulo Victor soltou e Bruno Henrique completou para a rede: 1 a 0 Flamengo.

No segundo tempo, o Mengão sobrou. Logo no primeiro minuto, Gabigol pegou a sobra do escanteio e chutou forte de primeira: 2 a 0 Mengão. Aos 10 minutos, o artilheiro ampliou de pênalti: 3 a 0. Pablo Marí e Rodrigo Caio, ambos de cabeça, completaram o placar. Estamos na decisão da Liberta e vamos em busca do #SonhoDaNação!

Será a segunda final de Libertadores na história do Mengão. Em 1981, derrotamos o Cobreloa, do Chile, na decisão.

E agora?

O Mengão volta a campo no domingo, às 19h, para enfrentar o CSA, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assessoria do Flamengo