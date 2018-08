No debate presidencial da RedeTV!, Geraldo Alckmin falou de suas ideias e propostas: tolerância zero à corrupção, reforma política com fim do fundo partidário, 5 impostos sendo trocados por um só, melhora da infraestrutura para o agronegócio, prioridades para educação básica, saúde, segurança pública. Saiba mais sobre as propostas de Alckmin assistindo ao vídeo a seguir!

