Médicos acabam com os 12 maiores mitos de saúde

Andar descalço causa gripe e resfriado? Álcool corta o efeito do antibiótico? Celular causa câncer? Médicos gabaritados contam para a gente as maiores crenças que ouvem nos consultórios e revelam a verdade sobre elas. Veja quais são:

Bebida gelada causa pneumonia ou dor de garganta

Você provavelmente já ouviu de sua mãe: “não tome gelado que você vai ficar com dor de garganta”. Bom, saiba que bebidas geladas (ou sorvete) não causam dor de garganta, pneumonia ou gripe. “Não tem nada a ver, esses problemas são causados por vírus ou bactérias. No entanto, há pessoas que têm problemas de origem alérgica relacionados ao frio”, destaca o clínico geral Alfredo Salim Helito, do Hospital Sírio Libanês. Alguns quadros clínicos que podem ser desencadeados devido ao frio são: sinusite e asma, ambas doenças respiratórias, e até mesmo a urticária por exposição a temperaturas baixas.

Dormir logo após comer causa indigestão

É mito! “Muito pelo contrário, quanto menos atividades a pessoa faz após as refeições, mais o corpo consegue se empenhar em realizar uma boa digestão”, explica o clínico geral Abrão José Cury Junior, presidente do departamento científico de Clínica Médica da Associação Paulista de Medicina. “A soneca, inclusive, ajuda a melhorar a qualidade de vida”, ressalta o especialista.

Água com açúcar acalma os nervos

A água com açúcar, infelizmente, não serve como calmante natural. “E ainda não proporciona nenhum benefício para a saúde”, diz o clínico geral Alfredo Salim Helito, do Hospital Sírio Libanês. Quando ingerido, o açúcar se transforma em energia para o organismo, sem qualquer efeito sedativo. A sensação de calma pode ocorrer se a pessoa costuma sempre recorrer aos doces em momentos de ansiedade e nervosismo e se sente melhor depois disso, mas isso seria um efeito psicológico e não da água com açúcar em si.

É preciso dormir 8 horas

Mais um mito derrubado, agora você já pode dormir tranquilo. “Cada um possui uma quantidade de horas que precisam dormir para reparar o organismo. Existem pessoas que precisam de menos de oito horas, enquanto há aquelas que necessitam de mais de 8 horas”, observa a clínica geral Bertha Furlan Polegato, professora da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp).Veja os benefícios de uma boa noite de sono aqui.

Andar descalço causa gripe

É mito! Andar descalço não aumenta o risco de uma pessoa ter gripes e muito menos pneumonia. “As causas dessas doenças são vírus e bactérias, portanto não há relação”, afirma o clínico geral e infectologista Paulo Olzon, professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Tomar banho depois de comer faz mal

Mais uma crença popular derrubada. “O problema está em ir para a sauna depois de comer, pois isto leva a uma vasodilatação e a pessoa fica com a pressão baixa. Os exercícios também não são orientados, pois o corpo precisa focar na digestão”, afirma Abrão José Cury Junior.

Tomar ar gelado entorta a boca

A ideia de que receber uma rajada de ar gelado quando saímos de um ambiente mais quente, como um banho, pode entortar a boca também é falsa. A lenda é de que o choque térmico, como sair do banho quente e abrir a geladeira, levaria à esta paralisia. “Isto nunca foi comprovado cientificamente, não passa de um mito”, afirma o clínico geral e nutrólogo Roberto Navarro.

Entre as reais causas da paralisia facial temos: infecção ou inflamação no nervo facial, trauma na cabeça, infarto, problemas de ouvido, hipertensão, diabetes, doença de Lyme, Guillain-Barré e Síndrome de Ramsay-Hunt.

Celular causa tumor no cérebro

O uso frequente do celular não é capaz de causar tumor no cérebro, pelo menos é o que se sabe até agora sobre o assunto. Muita gente acredita que a radiação emitida pelos celulares poderiam levar ao câncer. “Não há nada comprovado cientificamente assim como também nunca foi provado que o celular perto do coração pode causar arritmia”, diz Alfredo Salim Helito.

Ler em locais mais escuros prejudica a visão

Ler em ambientes mais escuros não irá prejudicar a sua visão (mas também não vai facilitar a leitura, é fato). “Não se perde a visão em função disso”, defende Paulo Olzon. A única coisa que pode ocorrer é a pessoa ter dificuldades para enxergar por causa da pouca luz, mas mesmo que ela ‘aperte’ os olhos a visão não será afetada. Assistir televisão também não prejudica a visão.Veja como proteger a saúde dos seus olhos aqui.

Micro-ondas provoca câncer

“Esquentar comidas no micro-ondas ou mesmo ficar na frente do micro-ondas não tem relação com câncer. Isso é um mito, o micro-ondas não aumenta o risco de câncer”, explica Paulo Olzon. Não existem estudos que comprovem isso, especialmente porque o que faz com que o alimento aqueça é nada mais, nada menos do que água. O micro-ondas caseiro só pode operar em uma certa frequência, a 2450 megahertz. Como funciona: em uma molécula de água que tem o positivo e o negativo, as micro-ondas fazem com que a molécula (de água) vibre. E é esse mecanismo que produz calor e aquece o alimento. Saiba mais sobre os mitos e verdades sobre o micro-ondas aqui.

Álcool corta o efeito dos antibióticos

Misturar bebidas alcoólicas e antibióticos pode cortar o efeito do medicamento? Não! “Isso é um mito. Claro que se a pessoa está doente é melhor se resguardar e evitar o álcool, mas isso não quer dizer que se ela beber terá grandes problemas de saúde”, explica Alfredo Salim Helito.

Apesar do álcool não cortar o efeito da maioria dos antibióticos ainda é essencial evitar o seu consumo durante o tratamento. “Se a pessoa está doente, ela está com uma infecção e com o sistema imunológico comprometido. O consumo de álcool prejudicaria ainda mais esse sistema imunológico”, alerta o clínico geral Abrão José Cury Junior, presidente do departamento científico de Clínica Médica da Associação Paulista de Medicina.

Abrão José Cury Junior complementa. “O álcool não irá cortar o efeito do antibiótico. O que pode ocorrer em alguns casos é que a bebida levar a pessoa a eliminar o antibiótico do organismo mais rapidamente porque alguns antibióticos estimulam a individuo a urinar mais e o álcool também tem essa ação”, observa.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, é difícil que o consumo do álcool com moderação cause problemas de saúde se a pessoa estiver tomando os antibióticos comuns.

Porém, eles alertam que dois antibióticos específicos não devem ser consumidos junto com bebidas alcoólicas. São eles:

Metronidazol: antibiótico usado para infecções dentárias e na vagina e para úlceras nas pernas

Tinidazol: antibiótico usado para tratar as mesmas infecções que o Metronidazol. Além de ajudar no combate a bactéria H. pylori que pode causar problemas no estômago.

O álcool pode causar sérias reações quando combinado com Metronidazol e o Tinidazol. Algumas dessas complicações são: falta de ar, dor de cabeça, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados ou arritmia cardíaca, náuseas e vômitos.

