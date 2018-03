Médico confirma cirurgia de Neymar no sábado em BH e fala em até três meses de recuperação

Neymar chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira onde passará por uma cirurgia no próximo sábado.

Após exames realizados em Paris, a decisão foi em realizar a operação após fratura no pé direito durante a partida contra o Olympique de Marselha, em 25 de fevereiro.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, viajou à França para acompanhar os exames e esteve presente na decisão de realizar a cirurgia em Neymar.

Segundo Lasmar, o jogador teve uma fratura no pé direito, e não uma fissura. A estimativa de retorno para uma lesão como essa é entre dois meses e meio e três meses, e com isso, Neymar estaria de volta aos gramados entre maio e junho, às vésperas da disputa da Copa do Mundo.

“Nós vamos falar isso com mais detalhes após a cirurgia. É importante frisar que não foi simplesmente uma fissura simples no dedinho do pé como se coloca. O termo fissura não se aplica. Foi uma fratura de um osso importante no meio do pé. A operação será em Belo Horizonte no sábado pela manhã, e a recuperação leva de dois meses e meio a três meses”, explicou.

O médico ainda destacou a decisão tomada em conjunto com o Paris Saint-Germain e toda a colaboração entre ambos durante os exames.

“O relacionamento entre a seleção brasileira e o PSG, especificamente entre mim e o médico do PSG, sempre foi muito bom. Temos um contato muito grande. Desde o primeiro momento em que tivemos contato, alinhamos as informações, fui a Paris avaliar os exames já feitos e ontem (quarta) fomos ao hospital fazer outros exames para saber a gravidade da fratura. Nenhuma dúvida restou quanto ao tratamento, a decisão foi unânime pelo tratamento cirúrgico”, disse.

“Neymar está triste, mas entende que não tem outra alternativa agora. Ele vai se dedicar para estar bem o quanto antes. Vamos fazer o possível para que ele esteja pronto o mais rápido possível”, completou.

Neymar também vai desfalcar a Seleção nos amistosos com Rússia e Alemanha, que serão disputados nos dias 23 e 27 de março, em Moscou e Berlim, respectivamente.

