MDB Socioambiental define pauta de planejamento para o biênio 2020/2021

O MDB Socioambiental realizou sua reunião administrativa no dia 30/11/2019, em Brasília, com a participação do presidente do partido, Baleia Rossi. “O encontro foi muito importante e o presidente Baleia vem dando um apoio fundamental e forte para o nosso núcleo”, afirmou presidente do núcleo, Breno Carone.

A ideia do grupo foi discutir o planejamento para 2020/2021 e também o Estatuto Interno. “Todos os segmentos do partido puderam reunir e traçar metas para o próximo”, disse Carone, referindo-se às reuniões realizadas também pelos outros núcleos.

Em relação as propostas, o grupo homologou que haverá uma orientação aos gestores públicos para o cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos; ações para melhorar a imagem internacional do País por meio do presidente do partido; definição de bandeiras de apoio a causa animal; fazer uma concentração de esforços na questão fiscalizatórias na aplicação da legislação para prevenção e atuação aos danos ambientais; apoio a liberação do componente da Cannabis para fins medicinais; elaboração de cartilha sobre a importância do saneamento básico; levar o MDB Socioambiental para pequenos municípios e elaboração de uma cartilha municipal de orientações ambientais gerais, ambas com o auxílio da Fundação Ulysses Guimarães (FUG);. “É uma pauta municipal da área ambiental. A ideia é formatarmos uma cartilha para ser enviada a todos os municípios com as leis ambientais e orientações de como criar os conselhos ambientais, fundos de meio ambiente, breve resumo sobre saneamento e recursos hídricos”, disse Carone.

Em relação ao Estatuto, ficou decidido que serão enviadas sugestões ao texto no prazo de dez dias diretamente a vice-presidente do núcleo, Vânia Teixeira. “Deliberamos sobre o nosso estatuto, que é enxuto e moderno”, concluiu Carone.

