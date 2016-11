Mauro Mendes assina decreto nomeando comissões de transição

O prefeito Mauro Mendes assinou nesta segunda-feira (07.10), o decreto nº 6.135, nomeando as comissões de transição do atual governo e do prefeito eleito, Emanuel Pinheiro. A relação ficará disponível no Diário Oficial de Contas que circula nesta terça-feira (08.10).

Dez indicados fazem parte da equipe, cinco da atual administração: o secretário-adjunto de Assuntos Estratégicos, Gilberto Figueiredo, que vai coordenar a equipe, o procurador-geral do município, Rogério Gallo, o contador-geral, Basílio Bezerra, o controlador-geral, Wesley Bucco, a secretário-adjunta de Governo, Rafaela Tocantins, e Marcelo Bussiki, ex controlador geral do município e vereador eleito.

Outros cinco foram indicados pelo prefeito eleito: Ozenira Felix Soares Souza (coordenadora), Elizeth Lucia de Araújo, Conye Maria da Silva Bruno, Adriana Cristina Venturoso Aleixo e Antonio Roberto Possas de Carvalho.

Conforme o decreto, a comissão terá acesso pleno a todas as informações das Secretarias Municipais, que terão prazo de cinco dias para atender às solicitações. Além de acesso às contas públicas, programas e projetos. Todos foram submetidos ao resguardo das informações sigilosas, sobpena de sanções previstas em lei, caso descumpram o compromisso.

Os trabalhos serão encerrados no quinto dia útil após a posse do prefeito eleito, com a apresentação de relatório conclusivo sobre as informações documentadas.

Confira a íntegra do decreto.