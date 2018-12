Mauro Mendes anuncia últimos nomes e “fecha” primeiro escalão

O governador diplomado de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), anunciou os últimos três nomes que irão compor seu secretariado na gestão a ser iniciada no dia 1° de janeiro de 2019.



O ex-prefeito Nilton Borgato (PP) assumirá a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secitec) e o deputado estadual Silvano Amaral (MDB) comandará a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).



Já a Procuradoria Geral do Estado ficará sob a responsabilidade do procurador Francisco de Assis da Silva Lopes.



“Todo o time escolhido preenche os requisitos de competência, experiência e conhecimento sobre a área de atuação. E, principalmente, tem vontade de sobra em trabalhar por Mato Grosso e estao conscientes do enorme desafio face a dura realidade financeira do Estado”, afirmou o governador eleito.



Mauro destacou que a principal missão dos novos secretários será o de colocar em prática as medidas necessárias para equilibrar as contas do Estado – por meio de uma política de redução de despesas e incremento de receitas – e de melhorar os serviços prestados ao cidadão.



O governador diplomado lembrou que uma das primeiras atitudes a serem tomadas para reduzir as despesas é a diminuição das atuais 24 secretarias para 15, além do corte de mais de três mil cargos, entre comissionados, contratados e de função gratificada.



“Foi feito um trabalho minucioso pela nossa equipe de transição, que fez o diagnóstico e apresentou alternativas para os maiores problemas do Estado. Com base nisso, pude escolher as pessoas mais qualificadas para o perfil que cada secretaria exige”, explicou Mauro.



Últimos nomes



Nilton Borgato foi secretário municipal em Porto Esperidião de 2001 a 2008 e atuou como de prefeito de Glória D’Oeste de 2009 a 2016. Foi presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde de 2009 a 2012 e assessor especial da vice- governadoria de 05/2017 a 03/2018.



Silvano Amaral é deputado estadual. Na Assembleia, é membro titular da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CEFAEO), membro também das comissões de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto; Saúde Previdência e Assistência Social; Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária e Indústria, Comércio e Turismo. Também foi secretário de Finanças e de Governo em Sinop.



Francisco de Assis da Silva Lopes é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, de Presidente Prudente (SP). Vive em Cuiabá há 30 anos e atua desde 2002 na Procuradoria Geral do Estado.



Confira a lista completa do secretariado da gestão Mauro Mendes:



1 – Alexandre Bustamante (Segurança, Justiça e Direitos Humanos)



2 – Allan Kardec (Cultura, Turismo, Esportes e Lazer)



3 – Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Secretaria de Gestão e Planejamento)



4 – Cesar Miranda Lima (Desenvolvimento Econômico)



5 – Emerson Hayashida (Controladoria Geral do Estado)



6 – Francisco de Assis da Silva Lopes (Procuradoria Geral do Estado)



7 – Gilberto Figueiredo (Saúde)



8 – Marcelo de Oliveira, o Marcelo Padeiro (Infraestrutura)



9 – Marioneide Angelica Kliemaschewsk (Educação)



10 – Mauren Lazaretti (Meio Ambiente)



11 – Mauro Carvalho (Casa Civil)



12 – Nilton Borgato (Ciência, Tecnologia e Inovação)



13 – Rogério Gallo (Fazenda)



14 – Rosamaria Ferreira de Carvalho (Trabalho e Assistência Social)



15 – Silvano Amaral (Agricultura Familiar)

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews