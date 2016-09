Mauro é o favorito na pesquisa de intenção de votos, mais Pinheiro encosta rapidamente

O pré-candidato do PSOL à prefeitura de Cuiabá-MT, Procurador Mauro, lidera a pesquisa de intenção de votos, realizada entre os últimos dias 9 e 11 de agosto pelo instituto Voice Pesquisas. Com 22,3% na modalidade estimulada, o representante do PSOL na disputa, que já vinha sendo apontado entre os favoritos, assumiu a dianteira após a desistência do atual prefeito da capital mato-grossense, Mauro Mendes (PSB).

Na pesquisa, em segundo lugar vem o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB), com 18,3%, e em terceiro lugar aparece o ex-prefeito Wilson Santos (PSDB), com 14,8%.

Na sequência estão os candidatos Serys Marli (PRB), com 3,3%; Julier Sebastião (PDT), com 2,7%; e Renato Santtana (REDE), com 0,2%.

Os eleitores indecisos somaram 23,3%. O votos em nulo somaram 14,7%.

O Voice Pesquisas ouviu 600 eleitores em Cuiabá, entre os últimos dias 9 e 11 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto, com recursos próprios, e está registrado no TRE-MT sob o nº MT-08665/2016.

Boa votação em 2014

Mauro César Lara de Barros – nome completo de Procurador Mauro – aos 40 anos de idade é uma figura pública em ascensão no cenário político cuiabano. Procurador da Fazenda Nacional desde dezembro de 2003, ele é um dos fundadores do PSOL em Mato Grosso.

Com uma ótima votação nas eleições de 2014, Procurador Mauro quase foi eleito deputado federal, com 84.208 votos. Antes disso, ele foi candidato ao Governo de MT do estado em 2006; à prefeitura em 2008; ao Senado em 2010; e novamente à prefeitura em 2012. Sendo todas essas candidaturas pelo PSOL.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews