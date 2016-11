Mato Grosso terá delegação de mais de 100 no JUBs

A delegação mato-grossense que participará da 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que ocorre de 02 a 13 de novembro, concomitantemente em 17 instalações esportivas de Cuiabá, contará com cerca de 130 membros, entre atletas, técnicos e árbitros, em disputas de modalidades esportivas coletivas e individuais. Ao todo o evento terá 17 esportes e, dentre eles, o tênis, o tênis de mesa e o xadrez serão representados por desportistas experientes.

O mesatenista João Vitor de Souza, um cuiabano de 20 anos, estudante de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), é um exemplo disso. Ele participou do JUBs do ano passado e terminou classificado na 5ª melhor posição. Para ele, esta será uma oportunidade para buscar uma colocação entre os três primeiros classificados e, desta forma, honrar o nome do estado de Mato Grosso. Ele afirma que os últimos dias de preparação foram intensos.

“Aprendi algumas coisas na edição anterior do JUBs. Por exemplo, se o adversário tem estatura alta, a distância entre o ponto em que a bola quica na mesa e o ponto onde ele rebate de volta é maior. Se o rival é baixinho, a distância entre o ponto A e o B é menor. Isso reflete no tempo de jogo, na velocidade da partida. E, consequentemente, na estratégia adotada. Tenho treinado muitas horas por semana para alcançar um lugar no pódio”, conta atleta João Vitor.

O JUBs reunirá ao todo cerca de 5.000 participantes, dentre atletas, técnicos, árbitros, voluntários e organizadores, das 27 unidades federativas do país, os 26 estados mais o Distrito Federal, em 17 modalidades esportivas, sendo tênis de mesa, badminton, basquete 3×3, judô, corrida de rua, natação, vôlei de praia, tênis, xadrez, basquetebol, futsal, handebol, voleibol, futebol virtual (jogo Fifa 2016 na plataforma PS4), natação paralímpica, tênis de mesa paraolímpico e JUBs Acadêmico.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), Alexandre Bregunci, além da prática de esportes e intercâmbio cultural, o JUBs injetará cerca de dez milhões na economia de Cuiabá. Segundo ele, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) entrará com cerca de cinco milhões, o Governo de MT com dois milhões, as Federações Universitárias Estaduais (FUEs) com 1,5 e os atletas devem gastar cerca de outros dois milhões.

“Os setores de hospedagem e alimentação serão os principais beneficiários. Temos 21 hotéis credenciados para alojar todas as 27 delegações dos estados e Distrito Federal. E o Complexo da Arena Pantanal será o ponto central de realização do evento. Principalmente por ser o local onde estará a Comissão Central Organizadora (CCO), o refeitório e o centro de convivência dos atletas, chamado de Boulevard dos atletas. No Boulevard terá inúmeras atividades de lazer”, diz Bregunci.

Para o acadêmico do 2º ano de direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Vitor Rodrigues Sampaio Barbosa, de 20 anos, que representará MT na modalidade de tênis, o JUBs 2016 será uma oportunidade de competir em nível nacional. Segundo ele, que foi vice-campeão na 12ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, no torneio Duque de Caxias, será o momento de testar habilidades e técnicas com adversários de todos os cantos do país.

“Em 2015 conquistei a vaga para disputar a 63ª edição do JUBs, mas por motivos pessoais não pude participar. Neste ano, em 2016, conquistei novamente essa vaga e, desta vez, vou competir na 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Pratico tênis desde os 10 anos por influência do meu pai, que é um tenista ativo do circuito estadual, e posso dizer que com minha experiência dentro de quadra aprendi que sempre é possível reverter um placar desfavorável”, avalia Vitor.

Padrinhos Olímpicos

O medalha de prata das Olimpíadas do Rio de Janeiro, Felipe Wu (tiro esportivo), o medalha de bronze nas Olimpíadas do RJ, Maicon Andrade (taekwondo), o atleta da seleção brasileira olímpica, Henrique Martins (natação) e o tetra campeão mundial de paracanoagem, Fernando Fernandes serão os padrinhos da 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2016).

Para Felipe Wu, o desporto universitário tem grande valor na vida de estudantes e atletas. “O esporte está muito conectado com disciplina e dedicação, qualidades muito importantes aos estudantes. Da mesma forma, é de suma importância que um atleta se dedique também aos estudos visando uma vida profissional pós-carreira esportiva”, comenta.

