Mato Grosso brilha em torneio nacional de Wrestling

Igor Fernando de Queiroz, Daniel Ferreira e Guilherme Porto conquistaram medalhas de ouro e Lucas da Costa e Antônio Neto pegaram bronze na terceira etapa do Torneio da Juventude 2017, uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), no estilo greco-romano, estilo livre e wrestling feminino, que ocorreu na última sexta-feira (24.11), no Parque Olímpico, na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro (RJ).

“Essa medalha de ouro me mantém como 1º do Brasil. É o segundo ano consecutivo que termino em 1º lugar do ranking, no estilo Greco-Romano até 92kg. Lutei contra um atleta muito forte do Rio de Janeiro e venci por superioridade técnica com placar de 13 a zero. E esse ouro garante minha permanência na seleção brasileira, da qual faço parte desde minha primeira convocação em 2015. Agora sigo de olho no Pan-Americano de 2018, na Guatemala”, diz Igor Fernando.

No Torneio da Juventude, Igor Fernando de Queiroz conquistou ouro no estilo Greco-Romano, no peso até 92 kg (pesado), Daniel Ferreira conquistou ouro no Greco-Romano, no peso até 45 kg e Guilherme Porto levou ouro no Greco-Romano, no peso até 60 kg. Já Lucas da Costa pegou bronze no Greco-Romano até 71 kg e Antônio Neto levou bronze no estilo Livre até 80 kg. Foram cinco medalhas (3 ouros e dois bronzes) num total de 15 categorias.

Mais ouros

No Jogos Escolares da Juventude, uma competição escolar do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Igor Fernando e Daniel Ferreira também faturaram medalhas de ouro na etapa nacional. Igor pegou ouro, no peso pesado, na categoria A (para atletas de 15 a 17 anos), que foi feita de 16 a 25 de novembro, em Brasília (DF) e Daniel levou ouro, no peso leve, na categoria B (para atletas de 12 a 14 anos), que ocorreu de 12 a 21 de setembro, em Curitiba (PR).

Desenvolvimento

“Nossos atletas têm se destacado em torneios por todo o país. E isso é fruto de um trabalho de anos. Um trabalho construído por várias pessoas. Desde os sacrifícios de cada lutador, do empenho dos técnicos, do apoio dos pais, dos demais envolvidos nos bastidores e do apoio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de MT (Sael), gerida pelo secretário Leonardo de Oliveira, que mantém apoio aos Jogos Escolares, competição formadora de atletas e fundamental para o desenvolvimento físico e técnico de todos eles”, diz o responsável técnico pela seleção mato-grossense de Wrestling, Francisco Fernandes Junior.

