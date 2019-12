Maternidade: protagonismo que a LBV valoriza!

A Instituição promove às atendidas ações em favor de uma gestação saudável.

Em favor dos direitos e da qualidade de vida das gestantes, o serviço de convivência Cidadão-Bebê, desenvolvido pela Legião da Boa Vontade (LBV), atende mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil.

Durante o ano, são promovidas atividades que garantem instruções e orientações para uma gestação e uma maternidade tranquilas, como palestras educativas que abordam um novo olhar diante da responsabilidade materna e dispõe o auxílio para que as mulheres desenvolvam meios saudáveis durante a gravidez.

E como coroamento de todo esse atendimento realizado ao longo dos meses, a LBV entregou enxovais completos às atendidas.

“O Cidadão-Bebê colabora diretamente para o fortalecimento dos laços maternos e para a superação dos desafios iniciais da gravidez e do pós-parto, atende gestantes em situação de risco social, realizando ações pautadas na garantia dos direitos da mãe e da criança. Nos nossos encontros, criamos um espaço de reflexão sobre as diversas mudanças que ocorrem durante a gestação, elas trocam experiências, percepções e descobertas. As atendidas participam de atividades que contribuem para o fortalecimento da família e de conhecimento para esta nova fase da vida”, ressalta a assistente social da LBV, Cássia Felicíssimo.

A psicóloga da Casa Mulher, Sara C. Monteiro da Silva, esteve presente na entrega de enxovais e, na ocasião, conversou e esclareceu as atendidas sobre o quadro psicológico que as mulheres enfrentam durante a gestação.

Janaína Alves Rosa “Agradeço a todos da LBV pela oportunidade de estar junto a outras gestantes, buscando e compartilhando conhecimentos”, diz atendida.

Na oportunidade, a atendida pela LBV Jéssica Rodrigues, de 26 anos, deixou suas considerações positivas: “Conhecer o [Cidadão-Bebê] fez com que eu aprendesse a viver como será a minha vida após a gestação. [Os encontros] são de muita serventia não só para as mães de primeira viagem como para a todas as gestantes, independentemente da idade, cor, situação financeira, afinal, é um ótimo aprendizado. Então, sou muito grata por essa ajuda. Agradeço a todos da LBV pela oportunidade de estar junto a outras gestantes, buscando e compartilhando conhecimentos”.

