Marfrig inaugura sede e coloca Várzea Grande no cenário industrial

Estimativa é que ainda em 2019 mais de 2 mil cabeças de gado sejam abatidas gerando 4 mil empregos diretos e 7 mil indiretos

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Marianna Peres

A Marfrig Global Foods, uma das líderes mundiais do setor de carne bovina, assumiu hoje, dia 1º, as operações de sua unidade de abates de bovinos e da fábrica de processados em Várzea Grande, em Mato Grosso, de forma integral. A solenidade que marcou a chegada do grupo à cidade reuniu seus quase dois mil funcionários, autoridades públicas e parceiros da cadeia do agronegócio. Para a prefeita da cidade, Lucimar Sacre de Campos, a retomada da planta industrial na sua totalidade é um presente antecipado que Várzea Grande recebe, prestes a completar 152 anos, no dia 15 de maio.

“Mais que um presente à cidade, ganhamos um presente no reforço da geração de emprego e renda na cidade, reforçando a política desenvolvimentista que adotamos há cerca de cinco anos e que vem transformando Várzea Grande”, destacou a gestora, lembrando que direta e indiretamente mais de 11 mil empregos serão gerados com a nova unidade.

Lucimar Sacre pontuou ainda que mensalmente, somente em salários, o Município injeta rigorosamente no último dia útil do mês cerca de R$ 27 milhões na economia com o pagamento do funcionalismo. “Esses recursos aliados aos salários que serão pagos pelo Marfrig, bem como juntos aos tributos que a operação da empresa vai gerar, irão consolidar a economia local e melhorar a média de rendimentos do trabalhador várzea-grandense. Toda uma cadeia local de suprimentos e prestação de serviços será movimentada a partir de agora. Desde tributos, até o consumo de energia, água, transporte público, combustíveis, enfim, uma engrenagem que volta a girar na sua totalidade, beneficiando a todos”.

A retomada das atividades no complexo – que nasceu na década de 70 como um dos maiores do país e operando sob a marca Sadia – foi marcada pelo anúncio de expansão, com a entrada em atividade de uma segunda linha de produção até junho, ampliação essa que já está demandando investimentos de cerca de R$ 50 milhões, ou aproximadamente, US$ 20 milhões. O diretor de Operações do Grupo, Artêmio Listone, explicou que a unidade, ainda com capacidade ociosa, estará operando com abate diário de mil bovinos e uma produção industrial de hambúrgueres, quibes, carne cozida e o mercado interno e internacional, de 2,5 mil toneladas ao ano.

“Com esses investimentos que já começaram, por meio da aquisição e instalação de equipamentos de alta tecnologia para área de industrializados, vamos ampliar a linha de abates para 1,5 mil cabeças ao dia e atingir um volume de produção de 70 mil toneladas ao ano. Mais do que gerar empregos, investir no complexo, estamos assumindo um compromisso com o estado de Mato Grosso e Várzea Grande. Vamos otimizar a empresa fazendo-a funcionar na sua capacidade plena e assim, firmamos nossa responsabilidade com o Estado”.

Ainda de acordo com o Executivo, abrir uma segunda linha de produção possibilita ampliar o volume, com custo 25% inferior se comparado com a linha principal. Ao atingir a capacidade total de abates de bovinos, o complexo industrial de Várzea Grande será o maior da Marfrig em operação no país. “O Marfrig nasceu em Mato Grosso, a partir de uma planta em Tangará da Serra e hoje voltamos à origem de tudo, da empresa e assumindo a primeira indústria frigorífica que o Estado teve. Acredito que essa operacionalização seja tão importante para empresa como para a cadeia pecuária do Estado e do país”.

“Uma unidade de abate e uma fábrica de hambúrgueres em um mesmo local faz com que a Marfrig economize recursos, ganhe escala e eficiência operacional”, destacou CEO da operação América do Sul da companhia, Miguel Gularte.

Os hambúrgueres produzidos no complexo de Várzea Grande irão abastecer as principais redes de fast food no Brasil, como Burger King e McDonald’s.

Amanhã, 15 contêineres de equipamentos chegam à unidade e até o final do mês outros 17, consolidando os mais de R$ 50 milhões.

O senador Jayme Campos (DEM/MT), fez questão de lembrar que o início das operações da Marfrig, em Várzea Grande, abre o mês de abril e consolidam todo um trabalho em conjunto realizado pela prefeitura de Várzea Grande e pelo governo de Mato Grosso, na atração e incentivos de empresas e novos investimentos.

“O impacto dessa planta na economia local e estadual vai além. O complexo vai movimentar toda a cadeia do agronegócio, seja para quem cria bois como para quem planta soja e milho, porque em momento de confinamento, o gado se alimenta à base de grãos. Tudo isso movimenta o comercio, as indústrias e gera frentes de trabalho de maneira indireta e pode ainda, melhorar custos para os criadores e valorizar a arroba”. Ainda como salientou o senador, o maior dos ganhos é o impacto sobre a realidade nacional com mais de 13 milhões de desempregados. “O dia de hoje é uma prova de que existem empresários com visão moderna e dispostos a fazer as cidades, os estados e o país crescerem”.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, lembrou que a unidade de Várzea Grande é estratégica, tanto do ponto de vista logístico como da produção agropecuária. “Nesse dia 1º completo 90 dias de mandato e durante os últimos meses estamos alinhando formas de voltar a atrair empresas e recursos para o Estado e fazer de Mato Grosso o estado que já foi e que merece ser. Saibam que aqui há um governo pronto para apoiar iniciativas como essas que geram empregos e que querem contribuir para expansão do Estado”.

Acionista do Grupo e filho do fundador, Marquinhos Molina, fez questão de dizer que a partir de agora o complexo de Várzea Grande se torna uma única empresa, com metas, operações, missão e visão unificada, pondo fim à divisão na produção e de funcionários que havia desde a fusão da Perdigão com a Sadia, que deu origem à BRF.

Mato Grosso detém o maior rebanho de bovinos do Brasil com mais de 30 milhões de cabeças e ainda lidera a produção nacional de soja, milho, algodão e girassol.

Nesse momento, o Marfrig inicia as operações da unidade Várzea Grande com cerca de 2 mil funcionários, com 100% de aproveitamento da mão-de-obra que estava no complexo, mas operando pelo BRF e pelo Minerva. Com relação as novas contratações, o Marfrig explica que serão realizadas em parcerias com órgãos especializados na intermediação, como o Sine, que no momento necessário dará ampla divulgação.

A companhia processa e comercializa carne in natura, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares, produtos derivados de carne e couro para os mercados doméstico e internacional. Emprega mais de 30 mil trabalhadores, distribuídos em 22 unidades de abate de bovinos em operação, oito unidades de processamento, oito centros de distribuição e escritórios comerciais localizados na América do Sul, na América do Norte e na Ásia. Em Mato Grosso são quatro unidades de produção, além da de Várzea Grande, a de Nova Xavantina, de Pontes e Lacerda e Tangará da Serra.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews