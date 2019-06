Marcha para Jesus reúne milhares na zona norte de São Paulo

Publicado por: Rosano Almeida

A Marcha Para Jesus, principal encontro evangélico do País, já chegou à Praça Heróis da Força Expedicionária (FEB), próximo ao Campo de Marte, na zona norte. O presidente Jair Bolsonaro está sendo aguardado para às 15h. É a primeira vez que um presidente da República vai participar do evento.

Desde às 7h, fiéis começaram a marchar por São Paulo, partindo da região da Luz, no centro. O governador de São Paulo, Joao Doria (PSDB), também se juntou à marcha, subindo no trio elétrico do apóstolo Estavem Hernandes, que se dirige para a praça da FEB onde acontecem os shows. A expectativa é que o governador também fale no palco do evento.

Por volta do meio-dia, o palco era tomado pelos pastores, cantores e grupos de música gospel. E expectativa da público é por artistas como Aline Barros e Gabriela Rocha. “Acordei cedo para pegar um lugar na frente do palco. Quero ser abençoada e ver os shows da Aline e da Gabriela”, contou a estudante Fernanda Castilho, 20 anos.

Ainda sem falar em números, organizadores já dizem que essa será a maior marcha já realizada e que a expectativa é reunir mais de 2 milhões de pessoas. O evento ocorre em São Paulo desde 1993.

Estadão

Twitter: @estrelaguianews