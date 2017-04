Marcelo de Carvalho ensina como assistir à RedeTV!, Record TV e ao SBT

Buscando um acordo, o executivo Marco Gonçalves, que representa a Simba Content, empresa criada pelo SBT, Record TV e RedeTV!, para negociar seus canais digitais abertos e as operadoras NET, Claro e Oi, marcaram uma reunião importante nesta terça-feira (04.04).

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, há uma grande expectativa que desta reunião possa sair uma definição satisfatória para o impasse, que se arrasta desde a última quarta-feira, 29, quando ocorreu desligamento do sinal analógico em São Paulo e cidades da região metropolitana e dia também escolhido por essas emissoras para retirar suas respectivas programações das TVs pagas.

No entanto, as emissoras abertas já estão enfrentando dificuldades comerciais e presenciando uma constante queda em suas audiências, já as operadoras de TV a cabo passaram a temer inevitáveis dificuldades com o Procon, apesar dos canais abertos serem comercializados como cortesia para o assinante, ou seja, isento de cobranças.

Ainda de acordo com a publicação, A Sky é única operadora que dispensa qualquer conversa com a Simba. No encontro que ocorrerá amanhã, a operadora não estará presente. Vale lembrar que até o momento, apenas a operadora Vivo segue exibindo todos os canais abetos em sua programação.

Entenda o caso:

Na última quarta-feira (29.03), dia em que o sinal analógico de televisão foi desligado em São Paulo, as emissoras Record TV, RedeTV! e SBT deixaram de exibir simultaneamente suas programações nas operadoras pagas NET, Claro, Oi e Sky. Estas operadoras não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital dos três canais, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais. Juntos, os três canais detêm grande parte da audiência da TV aberta e paga.

“Lamentamos não termos chegado a um acordo com as operadoras, porque quem perde com isso é o público brasileiro. Faremos todos os esforços para que nossa programação esteja no seu pacote de TV por assinatura. Esclarecemos que a TV aberta continua gratuita e, agora, com qualidade digital“, disse a Simba em um comunicado divulgado a imprensa.

Em 2016, as três emissoras criaram juntas, a Simba Content, empresa responsável por negociar seus sinais com as operadoras de TV paga após avaliarem que teriam maior poder de barganha se negociassem juntas. As emissoras estimam que o valor de seus sinais valem 15,00 por assinante, o que daria cerca de 3,5 bilhões de reais brutos por ano.

