Mais de 5 toneladas de carvão são apreendidos pela Dema

Mais de 5 toneladas de carvão vegetal foram apreendidos em um depósito clandestino, durante ação da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), da Polícia Judiciária Civil, realizada quarta-feira (05.07) para apurar uma denúncia.

Os policiais seguiram pela estrada de acesso ao aterro sanitário de Cuiabá, até uma chácara, local onde encontraram várias embalagens de carvão prontas para venda e também o produto estocado. Todo o carvão não tinha licença para o armazenamento e o transporte.

Os produtos pertenciam a N.S.B, 59 anos, que responderá por crimes contra flora no artigo 56 da lei ambiental (vender, expor á venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença).

Uma caminhonete F1000 usada no transporte e distribuição do produto também foi apreendido. Agora a Delegacia também vai apurar o crime de poluição do solo, em razão do armazenamento irregular.

PJC-MT

