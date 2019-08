Mais de 2,5 mil participam do Casamento Social e prefeito destaca valorização da família

O Casamento Social foi idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

Mais de 2,5 mil pessoas participaram da cerimônia do Casamento Social – Cuiabá 300 Anos, promovido pela Prefeitura de Cuiabá neste sábado (03), no Hotel Fazenda Mato Grosso. Ao todo, 300 casais oficializaram a união.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ao lado da primeira-dama Márcia Pinheiro, idealizadora do projeto, destacou a valorização da família durante a cerimônia. “Eu e minha esposa seremos eternamente gratos por termos sido escolhidos por Deus para dar esse presente a essas famílias cuiabanas, que por algum motivo ou razão não puderam realizar essa oficialização antes”, disse o prefeito.

Em um ambiente todo decorado e devidamente apropriado para a cerimônia do Casamento Social, os noivos tiveram a oportunidade de oficializar a união esperada há 10, 20 ou até 30 anos.

Os 300 casais brindaram os 300 anos da Capital, comemorados no dia 8 de abril, e a data de 03 de agosto de 2019 ficará eternamente marcada na história dos casais, familiares, amigos, organizadores e da cidade. “Hoje, essas 600 pessoas com pensamentos, ideologias e crenças diferentes, estão unidas quanto aos valores como a lealdade e comprometimento, que estão naturalmente ligados a unidade familiar. É enorme a satisfação em poder presenciar o resultado de um projeto que deu certo”, destacou o Emanuel Pinheiro.

Na oportunidade, Pinheiro fez questão de agradecer a Deus pela oportunidade de como prefeito, contribuir com essas famílias cuiabanas que tinham esse desejo no coração de oficializar a união por meio da aliança matrimonial com Deus e a sociedade.

A primeira-dama Márcia Pinheiro apresentou os resultados obtidos no projeto e da possibilidade da realização da 2ª edição do Casamento Social. Segundo levantamento, em menos de uma semana, todas as vagas disponíveis foram preenchidas. Em algumas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), encerrou no mesmo dia. Já existe uma lista de espera de mais de 400 pessoas que anseiam por esse momento. “Por isso, é que mais uma vez quero registrar que ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer aos mais de 40 parceiros que não mediram esforços e abraçaram a nossa causa. Os meus mais sinceros agradecimentos e imensa gratidão. Sem esse apoio seria impossível estarmos todos aqui reunidos nessa noite. O nosso muito obrigado”, declarou a primeira-dama.

A juíza de paz, Vera Alencastro parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá na realização de um trabalho bonito e importante como esse projeto social. “Ao presenciar um evento como esse, reacende o nosso coração. Eu que já celebrei mais de 120 mil casamentos, que apesar da faixa etária, muitos acreditam e entendem a importância da união civil, fico feliz de ter tido a oportunidade de celebrar o matrimônio desses 300 casais”, declarou.

Murilo Alves, maestro do Instituto Ciranda, responsável pela apresentação musical, disse que a proposta foi aceita em participar pelo fato do projeto social vir ao encontro de uma frente de trabalho do Instituto que é a cidadania. “Realizamos duas frentes, oferecemos conhecimento aos alunos e em troca devemos esse aprendizado a sociedade. Nada mais justo e confortante retribuir para esses noivos com um repertório singular e bem marcante. Ficamos lisonjeados por termos sidos a orquestra escolhida”, pontuou o maestro.

“Gratidão”, essa foi a palavra resumida pelo casal Jessilene e Edilson, juntos há três anos. “Hoje temos a certeza de que Deus faz tudo certo e na hora certa. Nada acontece por acaso. Hoje estamos casando numa cerimônia vista apenas nos filmes de romance”, comentaram.

O casal que se inscreveu no Cras Pedra 90 resumem o momento em uma palavra, Deus. “Sem ele, nada é possível, tudo no tempo e na hora exata”.

Prestes a receber o pequeno Lucas, com sete meses de gestação, a noiva Aline Marques disse estar vivenciando uma satisfação dupla. Além de casar, o filho por tanto tempo planejado chegará ao mundo com os pais oficialmente casados. “Se o nosso amor já era grande, agora então nem se fala. É tanta emoção e satisfação que a impressão é que estou sonhando e não consigo acordar”, declarou a jovem noiva.

“Desejo a todos esses casais, hoje, legalmente oficializados como maridos e esposas. Essa noite fortalece ainda mais esse sentimento latente, de que Cuiabá é a Capital que acredita que a família é a maneira mais feliz de se viver. Poder fazer parte desse momento único é simplesmente maravilhoso. Agora, todos com a situação legalizada, o nosso desejo é que todos sejam muito felizes, como eu e meu marido somos em 26 anos de casados”, finalizou Márcia Pinheiro.

O Casamento Social foi idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Os casais foram selecionados e inscritos nos 14 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo 22 casais de cada unidade.

Também participaram da cerimônia, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o vice-prefeito de Várzea Grande, José Hazama e os secretários municipais de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho; dos 300 anos, Celly Almeida; de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo; de Inovação e Comunicação, Fausto Olini; de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques; de Ordem Pública, Leovaldo Sales; secretários adjuntos, líderes comunitários, outras autoridades, familiares e amigos dos noivos, além de representantes das mais de 40 empresas parceiras.

PARCERIAS – O Casamento Social foi realizado sem investimento público e contou com doações de empresas parceiras, como o 3º serviço notarial e registral das pessoas naturais de Cuiabá, e o apoio de Karla Araújo Arquitetura e Interiores, Baba de Moça, Mon Bijoux, Puríssima, Comper, Unimed, Ostrich Cuiabá, PróUnim, Atelie Carla Andréia, Serata, Juliana Moraes Estilista, Grupo Petrópolis, Instituto Ciranda, Jr Tecidos.

