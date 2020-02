Mais 74,9 mil lâmpadas foram trocadas gratuitamente em 2019

Projeto Nossa Energia percorreu 63 municípios mato-grossenses no ano passado com ações sobre economia de energia elétrica

Mais de 74,9 mil lâmpadas foram trocadas gratuitamente pela população de 63 municípios de Mato Grosso em 2019 por outras mais modernas e econômicas, de tecnologia LED. A troca foi feita pelo projeto Nossa Energia, da Energisa Mato Grosso, que viaja pelo estado levando informações sobre consumo consciente de energia elétrica e dando opções para que os clientes consigam sentir melhorias na conta de luz no final do mês. A equipe do projeto ainda faz o descarte de todas as lâmpadas antigas de forma ecologicamente correta. No total, o Nossa Energia percorreu 40 mil quilômetros no ano passado em todas as regiões do Estado.

Ao todo o “Nossa Energia” promoveu mais de 1,1 mil palestras educativas em 2019, realizou 77 teatros, e fez o cadastro de mais de 1,1 mil famílias carentes no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá descontos de até 65% sobre o valor da tarifa aplicável à classe residencial.

“É por resultados como esses, que tragam mais tranquilidade e conforto para nossos clientes, que o projeto Nossa Energia foi criado. Além disso, temos o compromisso com o consumo responsável de energia e também com ações que enalteçam a cultura. Levar atividades de sensibilização e sustentabilidade ajudam, na prática, a mudança de conduta que cada um pode assumir”, avalia o analista de Inovação da Energisa, Alex Fabiano Souza Silva, que acompanha os projetos de Eficiência Energética.

Em 2020 o projeto volta para a estrada a partir do dia 17 de fevereiro, em Campinápolis, a 565 km de Cuiabá. Até abril, 21 municípios serão visitados pelos caminhões. As cidades contempladas serão: Primavera do Leste, Porto Estrela, Mirassol D’Oeste, Tesouro, Ponte Branca, Rondonópolis, Querência, Alta Floresta, Poconé, Comodoro, Porto Alegre do Norte, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Sorriso, Vera e Nova Xavantina.

“A ação será retomada a partir de fevereiro com os mesmos objetivos, levar conhecimento, diversão, cultura e alcançar o maior número de clientes com perfil para o cadastro na Tarifa Social”, destaca o analista de Inovação da Energisa.

O projeto percorre Mato Grosso com três caminhões climatizados e completamente adaptados para se transformarem em uma espécie de laboratório, equipados com tecnologia de ponta, incluindo projeções interativas e a realização de experiências. A lateral do baú do caminhão se expande e se transforma em uma sala de aula/laboratório, com um projetor multimídia, um comparador de lâmpadas incandescente, fluorescente compacta e LED.

Ainda o veículo pode se transformar em um palco, que será usado para as apresentações teatrais. Nestes caminhões acontecem palestras sobre uso econômico e seguro de energia elétrica. Do lado de fora, a equipe do projeto faz a troca de lâmpadas e o cadastro de clientes interessados em ter o benefício dado pelo Governo Federal da Tarifa Social de Energia Elétrica.

O projeto Nossa Energisa faz parte do Programa Energia Eficiente, da Energisa, seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE).

