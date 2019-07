Maior campanha de inverno do Centro-Oeste encerra doações com 21,6 mil cobertores

A primeira-dama Márcia Pinheiro repassou à Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, os 21.600 cobertores arrecadados pela campanha Aquece Cuiabá, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (03), no Ginásio Dom Aquino. A terceira edição consolida a ação como a maior campanha de Inverno do Centro-Oeste.

Durante a ocasião, foram distribuídos pouco mais de 7 mil cobertores destinados as mais de 100 entidades sociais, ligadas à Casa de Conselho, formada pelos oito conselhos municipais. Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Jerônimo Urei, são em torno de 12 entidades cadastradas em seu conselho, o que representa mais de mil famílias.

“Todas essas entidades foram encaminhadas à Secretaria de Assistência Social para serem contempladas com os cobertores. Temos entidades que atende em torno de 150 famílias na grande região do Santa Izabel e Coophamil. A associação de Idosos Menino Jesus, qual eu faço parte, vai atender cerca de 200 famílias. A Prefeitura tem sido parceira dos conselhos, especialmente o conselho do Idoso e nós atendemos idosos que estão em situação de risco, à mercê da cidadania, então esse é um trabalho intenso e contínuo”, disse Jerônimo.

A logística de entrega disponibilizou vouchers de retirada dos cobertores a cada entidade social, qual promove trabalhos de apoio social de diversas finalidades, como o caso da filantrópica Creche Falcãozinho, do bairro Porto. “Nós vamos levar esses cobertores para os pais das crianças matriculadas na creche e as pessoas carentes da comunidade porque esse cobertor ajuda muito a amenizar o frio. Pelo menos à noite, eles estão aquecidos porque são pessoas muito carentes que muitas vezes nem blusa têm”, frisou irmã Terezinha de Fátima Moreira.

O prefeito Emanuel Pinheiro destacou a ação social em prol dos mais carentes e o trabalho realizado pelo Município na assistência social. Também lembrou do concurso público para a Pasta que será realizado, sendo o primeiro na história da Secretaria de Assistência Social.

3ª edição

Para a primeira-dama Márcia Pinheiro, idealizadora da ação, o terceiro ano da campanha entra numa fase de ‘maturidade’ quanto as doações e a consciência solidária do cuiabano. A sentimento é reforçado por Luciano Viterbo, coordenador Administrativo e Financeiro da Águas Cuiabá, uma das principais empresas doadoras da campanha.

“Agradecemos a oportunidade de participar de um evento dessa magnitude, que é trazer um calor humano e aquece os dias de frio, em que Cuiabá não tem muito, mas muitas pessoas não tem como se proteger. Quero destacar o papel da Águas Cuiabá nesse ato de cuidar das pessoas e sempre estaremos à disposição para ações sociais como essa”, elencou.

Em seu discurso, a primeira-dama frisou a importância de criar condições para as pessoas menos favorecidas adquirirem seu cobertor por conta própria. Nessa linha, ela mencionou os cursos de qualificação profissional que a Prefeitura tem oferecido nos bairros da Capital.

“Nossa vontade era de que não fosse necessário arrecadar nenhum cobertor e que as pessoas pudessem comprar seu próprio agasalho. É com esse sentimento que estamos levando capacitação aos bairros, para muitas dessas próprias pessoas que estão hoje aqui recebendo os cobertores”, disse.

A campanha chega ao seu período final de arrecadação com números próximos aos das edições anteriores, quando foram arrecadados 20 mil cobertores, em 2017, e 22 mil em 2018. Além das entidades sociais, o Núcleo de Apoio à Primeira-dama destina cobertores para comunidades carentes e atende solicitação de grupos e outros instituições.

Também participaram do evento, os vereadores Mário Nadaf, Renivaldo Nascimento, Luís Cláudio, Orivaldo da Farmácia, o secretário de Assistência Social, Wilton Coelho e outras autoridades.

