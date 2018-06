Maggi faz evento com Temer e lança selo para marcar erradicação da aftosa

“Todos fizeram sua parte e chegou o dia de comemorarmos”, anunciou o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em cerimônia com a presença do presidente Michel Temer para celebrar a erradicação da febre aftosa no país. No evento realizado na sede da Embrapa, nesta quinta-feira (5), foi lançado o selo e carimbo comemorativos dos Correios “Brasil Livre da Aftosa”.

Michel Temer confirmou em seu discurso que deverá comparecer à 86ª Sessão Geral da Assembleia Mundial da OIE, em Paris, no dia 24 de maio, data em que está prevista a entrega ao governo brasileiro do certificado internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação.

Com a obtenção do certificado, de acordo com o ministro Blairo Maggi, “vamos frequentar outros mercados, mais exigentes, que pagam melhor. E não só mercados de bovinos, mas de suínos e outros”. O reconhecimento internacional, frisou, “é de simbolismo muito grande, que vai trazer um novos status ao País daqui para a frente”.

Maggi lembrou que as primeiras providências para enfrentar a doença no Brasil começaram a ser adotadas em 1919. Mas que as respostas mais efetivas foram possíveis a partir das últimas décadas, graças aos esforços de governo e da participação do setor privado, representado no evento, particularmente, pelo presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins.

Michel Temer disse que a certificação “irá repercutir mundialmente” e que “é um motivo de orgulho, permitindo ampliar a oferta de produtos em mercados como o Japão”, de onde recebeu recentemente equipe de empresários e com o qual está previsto acordo de comércio com o Mercosul.

Vencer a batalha contra a febre aftosa, segundo o presidente, demonstra que “com a união de forças, atingimos nossos objetivos. É um exemplo do que podemos fazer com persistência e determinação”, avaliou.

Blairo Maggi destacou o trabalho diuturno de inspeção sanitária realizado pelo Mapa e a participação dos pecuaristas no esforço de controle da doença. E entregou uma placa de agradecimento ao presidente da República, para marcar as políticas públicas executadas com esse objetivo.

A semana foi marcada por eventos alusivos à erradicação da febre aftosa com a realização de sessões solenes no Senado Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, exposição de painéis no túnel que liga o edifício sede do Mapa ao seu anexo. Na mostra foi montada uma linha do tempo que narra os fatos mais relevantes, desde o primeiro registro da febre aftosa no Brasil, com imagens das campanhas de vacinação e mais informações.

Na quarta-feira, o secretário de Defesa Agropecuária, Luís Rangel, e o diretor do Departamento de Saúde Animal, Guilherme Marques, delegado do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), visitaram o Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Referência para análises e diagnósticos de aftosa, o Lanagro Pedro Leopoldo foi reconhecido pela ONU/FAO na área de Biossegurança e Manutenção de Laboratórios de Alta Contenção Biológica.

