Publicado por: Rosano Almeida

Mãe gera com o corpo,

Nutre e cuida com o coração.

Mãe é amiga em hora boa,

Protetora permanente,

Preocupação constante.

Mãe sabe pintar sorrisos,

Enxugar lágrimas.

Mãe é colo de infinita capacidade,

Peito de inabalável paciência,

Sorriso e lágrima de empatia e carinho.

Mãe é expressão criativa da natureza,

E na essência transporta

o que há de mais divino.

Mãe é vida, é sustento do mundo,

Pois no ventre carrega a mágica da criação.

Mãe é amor incondicional,

Que vive eterno e profundo

no seu enorme coração.

Feliz Dia das Mães!

Mundo das Mensagem

Twitter: @estrelaguianews