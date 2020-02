Maduro decreta ‘emergência energética’ no setor petroleiro da Venezuela

Publicado por: Rosano Almeida

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou na quarta-feira uma “emergência energética” na estatal PDVSA após sanções dos Estados Unidos a uma subsidiária da empresa russa Rosneft por comercializar petróleo venezuelano.

Maduro anunciou a criação de uma comissão de “natureza plenipotenciária” para a “defesa” e “reestruturação” da indústria do petróleo; praticamente a única fonte de renda da economia venezuelana. Essa comissão tem entre seus membros o ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, chefe das forças armadas, que são o principal apoio do presidente.

“Estou colocando todo o poder do Estado, do governo e da nação para entrar na PDVSA com tudo”, disse o líder em discurso transmitido por rádio e televisão.

No momento, Maduro não anunciou medidas concretas a serem tomadas pela comissão, chefiada pelo vice-presidente da área econômica, Tareck El Aissami, e composta por vários ministros.

Os decretos foram aprovados um dia depois que os Estados Unidos sancionaram uma subsidiária da estatal russa Rosneft, acusando-a de burlar as sanções contra a Venezuela que impedem suas exportações de petróleo.

Washington emitiu uma série de sanções contra Maduro para forçá-lo a deixar o poder, apoiando o líder da oposição Juan Guaidó – reconhecido como presidente interino por cinquenta países – em sua ofensiva contra o dirigente chavista.

AFP