Madonna + The Breakfast Club: confira o trailer do documentário sobre a cantora

Publicado por: Rosano Almeida

O documentário “Madonna + The Breakfast Club” será exibido com exclusividade durante a programação do Palco Cinemark – sessão dedicada a documentários e shows de artistas de sucesso. A produção teve que passar única no dia 16 de agosto, às 20h , nas salas da Rede Cinemark de todo o Brasil, em comemoração ao aniversário da artista, que completa 61 anos nesta sexta-feira. Assista ao trailer neste link .

O longa, escrito e dirigido por Guy Guido, traz a atenção com os ex-membros da banda O Clube do Café da Manhã, relatos exclusivos, cenas de arquivo e muita música, incluindo uma primeira canção composta por Madonna. O destaque fica para um seminário de longa-metragem Jamie Auld, que reencena momentos importantes da carreira da cantora.

A pré-venda já está disponível por meio do App Cinemark, no site e nas bilheterias da Rede. As entradas têm um preço regular e seguem uma tabela de cada cinema. Os clientes que dispõem do sistema Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Para mais informações, acesse https://www.cinemark.com.br/filme/palco-cinemark-madonna-the-breakfast-club

Sinopse: A produção é uma cinebiografia que aborda desde os primórdios da menina material como líder da banda O Clube do Café da Manhã até o lançamento do seu segundo álbum solo como ‘Like a Virgin’, em 1984. Produzido por Guy Guido, um cinebiografia árido de arquivo com reencenações de alguns momentos mais importantes da vida de Madonna.

Para mais opções de foto, clique aqui .

Serviço Cinemark:

“Madonna + The Breakfast Club”:

Dia : 16 de agosto, às 20:00

Ingressos: quartos nas bilheterias e no site da Cinemark ( www.cinemark.com.br )

Assessoria