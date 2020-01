Ludmilla relata emoção em participar de festa internacional: “Não vou fingir costume”

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Tabatha Maia

Olha ela! A cantora Ludmilla deu um verdadeiro show de beleza e humildade ao participar da festa global do Spotify, que ocorreu em Los Angeles, Califórnia.

Para curtir a noite, Lud escolheu um look pra lá de ousado cor de rosa escuro, curto e tomara que caia. Além disso, ela apostou em um sapato de salto alto e usou colar, pulseiras e anéis.

Ao falar sobre a mágica noite que participou, Lud brincou ao contar que não fingiu costume ao encontrar grandes nomes da música, como Adele, Lizzo entre outros nomes.

“Genteee ontem eu fui pra festa global do Spotify e não vou fingir costume car**** nenhum kkk Mano eu tava do lado da Adele, Lizzo e outros artistas que eu admiro pra caralho e que nunca imaginei estar perto, muito menos lá junto, bebendo, dançando. Eles elogiaram minha roupa e tudo gente!”, começou ela.

“Eu, mesmo com meu inglês enrolation, respondi feliz da vida as perguntas que me fizeram. Que momento maravilhoso, que noite mágica e marcante 😍 Eu nunca vou esquecer dessa noite e espero que seja a primeira de muitas”, continuou ela.

Em seguida, Lud finalizou: “Eu nunca imaginei viver nada disso, mas desde que entreguei a minha vida na mão de um cara chamado Deus, eu comecei a acreditar de fato no impossível e com ele, pra mim nada mais é. Queria compartilhar com vocês a minha felicidade e experiência, tenham fé no cara certo e vão a luta. Minha galera, a vida é dura e difícil, mas ela está cheia de coisas boas a nos oferecer, basta estarmos bem posicionado.”

No Instagram, Lud compartilhou detalhes da festa do Spotify, plataforma de música que vem crescendo cada dia mais. Enquanto se arrumava para o evento, a funkeira mostrou que a cantora Cardi B é uma ótima amiga.

Área Vip