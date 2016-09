Lucimar reúne 2 mil pessoas e defende menos impostos

A prefeita e candidata à reeleição em Várzea Grande, Lucimar Campos, da Coligação Pra Avançar e Melhorar, defendeu uma revisão completa em nível de Brasil, estados e município quanto à política tributária. Em encontros com segmentos econômicos e com a própria população, a prefeita enfatizou que já tem estudos para amenizar a alta carga tributária cobrada do cidadão, da indústria e do comércio para fomentar o desenvolvimento em Várzea Grande.

Numa grande caminhada neste fim de semana que reuniu 2 mil pessoas na região do Grande São Mateus, a prefeita Lucimar Campos disse que ouviu principalmente dos comerciantes a cobrança como estímulo para promover alterações na legislação tributária de Várzea Grande.

“Estamos na fase de estudos, mas se possível vamos propor a redução dos percentuais cobrados quanto ao ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para tirar milhares de comerciantes da informalidade e para não apenas legalizar a situação deles, como abrir a perspectiva de que eles tenham acesso a créditos oficiais e baratos”, frisou a prefeita e candidata convicta de que o cidadão de bem prefere e quer andar dentro da legalidade, bastando para isto que o Poder Público crie mecanismos e demonstre boa vontade dentro da lei e da ordem.

Lucimar Campos afiançou que cabe ao gestor público ter equilíbrio nas suas decisões para atender a todos os anseios e ponderou estar disposta a reduzir a carga tributária para fomentar o desenvolvimento, mas não pode se descuidar das obrigações do município que demandam recursos para atender essa própria comunidade.

A prefeita disse que a cobrança por obras como pavimentação de ruas e avenidas, abastecimento de água, escolas, creches e segurança pública são todas legítimas, mas o poder público só poderá fazê-lo se houverem recursos públicos para tal. “Precisamos reduzir a carga tributária para que mais pessoas possam sair da informalidade e ajudem o poder público na missão de executar obras e ações. Vejo muitos falarem que vão fazer, mas é preciso compreensão de que existem limitações financeiras e legais para o Poder Público atender a tudo que é solicitado”, explicou.

Ela enalteceu a determinação e o empenho daqueles empreendedores que no final da década de 90 chegaram ao Grande São Mateus, onde hoje existem mais de cinco mil moradias, além de comércio. “São pessoas de valor inestimável e que o Poder Público Municipal vai continuar olhando e atendendo dentro das suas possibilidades. Vou repetir que não vou enganar ninguém, nem prometer aquilo que não pode ser cumprido. Estamos aqui, olho no olho com o cidadão, para dizer quais são nossas pretensões e o que pretendemos continuar fazendo nestes quatro próximos anos”, ponderou.

A prefeita fez questão de ressaltar tudo que conseguiu realizar nos últimos 14 meses, desde quando chegou à administração municipal, e frisou saber que foi pouco diante de tanta necessidade, mas que não lhe faltarão empenho, dedicação e especialmente determinação e transparência para se fazer o melhor por Várzea Grande e sua gente.

