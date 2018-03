Lucimar inaugura UTI infantil, anuncia novas obras e elogia compromisso dos servidores

Até o mês de setembro o Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande estará com 100% de suas instalações reformadas, ampliadas e com novos equipamentos para atendimento da população. O anúncio foi feito pela prefeita Lucimar Sacre de Campos durante a solenidade de inauguração da 8ª etapa de obras de reestruturação.

Ela enalteceu a parceria e o comprometimento dos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde pública lembrando que “Não se faz saúde apenas com boas obras e equipamentos, nosso maior legado é a política de humanização que estes profissionais prestam para toda população”.

Nessa etapa, o complexo médico de urgência e emergência que funciona 24 horas por dia e de portas abertas, colocou em funcionamento a nova UTI Neonatal e Pediátrica que conta com sete novos leitos para neonatologia, um leito de isolamento e 02 leitos de pediatria.

Também tem Sala de Medicação com 10 poltronas para pacientes, 10 cadeiras para atendimento ao paciente para procedimentos invasivos (punção e infecção entre outros) e Posto de Enfermagem Exclusivo. Ainda foi entregue a Sala Bucomaxilo e o Bloco E com 30 leitos.

O Hospital e Pronto Socorro está em reformas desde o segundo semestre de 2015, sendo que apenas no ano de 2017, atendeu cerca de 200 mil pacientes.

“Esta obra nos proporciona além de muito orgulho e satisfação, a reafirmação de mais um compromisso assumido e realizado com o setor da saúde pública. Todos os investimentos que foram e que estão em andamento, vêm sendo feitos para melhorar ainda mais as condições dos espaços físicos, aquisição de equipamentos, compra de insumos e acima de tudo, a humanização no atendimento aqui prestado. Vamos na medida do possível investir ainda mais no setor, e fazer com que o Pronto Socorro de Várzea Grande atenda da melhor maneira possível à população local e aqueles que são também encaminhados por outros municípios, porque a unidade tem portas abertas para todos que necessitam da saúde pública”, disse a prefeita.

O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Henrique Baqueta Fávaro lembrou que participou desde o início da atual gestão em Várzea Grande das inaugurações. “Está transparente aos olhos de toda população que não apenas a saúde, mas todos os setores tiveram melhorias significativas e isto é reflexo de quem tem compromisso com a gestão pública. Aqui também tem dificuldades financeiras que são superadas pela gestão correta e eficiente, além do compromisso dos gestores com a coisa pública e com a população como um todo”.

O secretário de Saúde, Diógenes Marcondes lembrou que hoje é comemorado em todo o país os 30 anos da implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. “A inauguração desta etapa também marca os 30 anos do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, por isso a data nos enche de satisfação. A entrega da 8ª etapa das obras e todos os investimentos feitos reforça ainda mais, o compromisso com a saúde pública, dando respaldo e tranquilidade às mães e filhos que estão sendo atendidos com respeito e dignidade. Os investimentos feitos somam mais de R$ 8 milhões e até a conclusão efetiva das obras teremos melhorado o Pronto Socorro de Várzea Grande, com recursos equivalente a R$ 12 milhões”, computou.

O secretário destacou que os investimentos feitos foram assegurados por emendas parlamentares, recursos do município e dos Governos Federal e Estadual, e principalmente pelo compromisso reafirmado pela prefeita Lucimar Campos de garantir a população que utiliza o Sistema Único de Saúde mais dignidade e respeito.

Lucimar Sacre de Campos e o secretário Jayme Veríssimo de Campos anunciaram ainda a inauguração do Centro Odontológico para o próximo dia 03 de abril e também das obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Grande Cristo Rei para este ano de 2018.

Presente a solenidade, o secretário de Saúde de Mato Grosso, Luiz Soares, que foi titular da Saúde de Várzea Grande lembrou da satisfação em ter participado do resgate, junto com a prefeita Lucimar Sacre de Campos, da qualidade dos serviços prestados pela Saúde Pública de Várzea Grande que tem se demonstrado referência para outras cidades de Mato Grosso e do Brasil.

“Praticamos o bom combate, por isso colhemos sucessos e Várzea Grande vai continuar neste ritmo e anotem que serão resultados cada vez melhores para a população de uma maneira em geral”, disse Luiz Soares reafirmando o compromisso do governador Pedro Taques com a Saúde de Várzea Grande e de Mato Grosso.

Já para o secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Veríssimo de Campos, a cidade respira outros ares, já que existe comprometimento da gestão pública com o que é correto e sério.

“A Saúde em Várzea Grande se tornou referência graças ao empenho de todos, desde a prefeita, passando pelos médicos, servidores, enfim todos os profissionais que nos ajudam a construir mais qualidade no atendimento público”, disse o secretário Jayme Campos que anunciou a busca por mais recursos federais e estaduais para inaugurar novos serviços voltados a exames e tratamentos.

O líder da prefeita, vereador Carlino Neto, frisou que o apoio unânime da atual administração junto aos 21 vereadores é fruto da política de resultados obtidos em todas as áreas públicas. “Quando se realiza obras e ações voltadas para o bem-estar de toda a população, se consegue ser unânime”, disse ele.

Secom/VG

Twitter: @estrelaguianews