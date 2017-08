Lucimar e vereadores prestam homenagens aos atletas medalhistas dos Jogos Escolares da Juventude de 2017

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos e a Câmara de Vereadores prestaram homenagens, com entrega de certificados de Congratulação e Aplauso nesta quarta-feira (09.08), para equipes várzeagrandenses que se destacaram nos Jogos Escolares da Juventude 2017. As homenagens de Mérito são em reconhecimento público e agradecimento aos atletas por terem representado tão bem a cidade na maior competição esportiva do Estado.

Cerca 2 milhões jovens atletas participaram dos jogos nas modalidades coletivas e individuais em todo o país. A participação de mais de 3 mil atletas de Várzea Grande garantiu êxito nas fases, na conquista de medalhas de 1ª, 2ª, 3ª colocações, o que credenciaram para a última fase nacional, que ocorrerá em Curitiba categoria (B) e Brasília categoria (A).

Várzea Grande terá representantes nas modalidades de futsal feminino, atletismo, judô, luta olímpica e natação, totalizando uma participação ativa de 40 atletas nos Jogos Escolares da Juventude – Nacional 2017.

A prefeita destacou o esforço das equipes e reafirmou o seu orgulho por ter a cidade tão bem representada no esporte. “Várzea Grande está em festa uma vez em que vocês dão a cada cidadão da nossa querida cidade os títulos e destaque no cenário nacional esportivo. Estamos satisfeitos e gostaria de agradecer dizendo que é de extrema importância saber que fomos representados com tamanha competência. Muito obrigada a vocês atletas e parabéns pelo resultado histórico para nossa cidade”, disse.

Na oportunidade foram discutidas a disseminação do esporte nas comunidades e a possibilidade de expansão de diversas modalidades e equipamentos públicos no município, a exemplo da reconstrução de mini estádios e quadras poliesportivas, Ginásio Fiotão totalmente reestruturado e moderno, além da construção de um Centro Esportivo de Várzea Grande capaz de sediar eventos esportivos nacional e internacional. “Nós queremos valorizar os campeões de Várzea Grande e garantir igualdade para todos, por meio do acesso facilitado ao esporte no fomento de políticas públicas que empreguem o fortalecimento das práticas esportivas da cidade. O novo Centro está planejado para ser construído, próximo ao Residencial Aurília Sales Curvo, com capacidade de desenvolver todas as práticas esportivas e agregar milhares de expectadores”, assegura a prefeita.

A moção é indicação do vereador Ícaro Reveles, em representatividade a todos os vereadores da Câmara de Várzea Grande, que no ato da entrega Ícaro disse que, a proposta foi de fomentar, difundir e resgatar o esporte várzeagrandense. “A cidade possui excelentes atletas e o ato é o reconhecimento do esforço conquistado por esses jovens. A aproximação com o Poder Público fortalece as parcerias no incremento e na valorização da cultura esportiva da cidade. Estamos contentes com mais esta conquista para cidade, pois mostra o empenho que os atletas têm em treinar para conseguir esses resultados brilhantes em cada etapa do campeonato”.

O superintendente de esportes de Várzea Grande, Jadir Pereira parabenizou os atletas pela conquista e por ter levado o nome do município para uma competição regional, onde estavam várias cidades representadas. “Nossos atletas estão de parabéns, pois superaram as expectativas e alcançaram ótimos resultados”, enfatiza.

O vice prefeito, José Hazama, destacou que a gestão está empenhada no resgate histórico-cultural do esporte em Várzea Grande. “Graças aos esforços, garra e dedicação destes atletas e dos profissionais que estão diariamente ao lado deles, desenvolvendo o que eles têm de melhor e aprimorando as suas habilidades, é que Várzea Grande conseguiu alcançar uma posição inédita na etapa regional dos jogos. Em contrapartida estamos com uma gama de ações na área de esporte e lazer no incremento de práticas esportivas que visam saúde, bem estar e qualidade de vida da população”, pontua.

O atleta de judô, Augusto Mário Faquin Araújo, 14 anos, morador do 23 de setembro, disse que sempre quer ser exemplo positivo para juventude e faz com que todas as suas lutas no pódio sejam vitoriosas. “Os resultados obtidos foram frutos de muito trabalho, dedicação e treinos intensos, das condições adequadas de treinamento e da estrutura disponibilizada pela Prefeitura aos atletas e técnicos. Pretendo ser destaque no nacional e trazer mais um título para minha cidade”, observa.

Augusto Mário Faquin Araújo – É natural de Várzea Grande. O jovem dedica-se para a prática de judô desde seus sete anos de idade, quando foi motivado pela família a praticar esse esporte. Já foi campeão em diversos campeonatos estaduais e coleciona 42 medalhas entre bronze, prata e ouro.

Foram agraciados com certificados o time campeão de futsal feminino, da Escola Estadual Maria Leite Mascoski, e diversos atletas do judô, natação e atletismo. Os atletas que forem campeões na etapa nacional, terão representatividade no campeonato Sul Americano, que ocorrerá em Medellín, na Colômbia, além de receberem bolsa atleta, no valor de R$ 1.300 para custeio das despesas mensais.

A solenidade contou com a participação de secretários municipais, vereadores, equipe técnica, professores e diretores de escolas, além dos atletas.

