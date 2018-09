Lucas Lima deixa Sandy sem graça com revelação no Domingão do Faustão

Muito comentada nas redes sociais, a participação de Sandy no Domingão do Faustão do dia (02/09) teve um momento que parece ter deixado a cantora sem jeito. Quando o marido Lucas Lima entrou no palco para acompanhá-la, ele acabou deixando escapar uma ‘revelação’ íntima sobre os bastidores da atração.

– Muita gente fala que não dá certo trabalhar junto com a mulher. Às vezes é o contrário. Solidifica a relação. Com vocês está acontecendo isso? – perguntou Faustão.

– Tá. Tá acontecendo sim – ele disse – Inclusive hoje, à tarde, antes de vir pra cá, a gente teve uma discussão. A gente chegou aqui na passagem de som, se olhou, cantou e foi a coisa mais linda do mundo.

Em seguida, Sandy chegou a balbuciar algumas palavras, mas o público percebeu que ela ficou sem graça com o comentário do marido. Pouco depois, a cantora comentou rapidamente sobre as vantagens de trabalhar em clima ‘família’:

– Aproxima mais o casal, sabe? Às vezes todo mundo trabalha muito, e a gente tem esses momentos… Aproxima. É muito bom, eu gosto.

Em um outro trecho que deu o que falar, ela revelou que a carreira solo a faz sentir “100%” dona do próprio trabalho:

– Não foi uma decisão fácil (o fim da dupla com Júnior). Foi tomada de comum acordo com o meu irmão. A gente decidiu isso. A gente nunca se arrependeu. Foram dezessete anos fazendo aquilo, que dava muita alegria para a gente. A gente sentiu que, para fazer algo diferente… Nós somos pessoas diferentes. A gente pode seguir os caminhos individuais. Em vez de ser 50%, que a gente era, ser 100% daquilo que a gente queria fazer.

