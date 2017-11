Livro “Os idosos são o futuro” já está disponível para download

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDEDIPI) já disponibilizou o livro “Os idosos são o futuro” em formato eletrônico (Ebook), disponível para download no site da Defensoria Pública – clique aqui.

O livro, organizado pela Defensora Pública e vice-presidente do conselho Sandra Cristina Alves, tem o objetivo de iniciar um novo ciclo de debates sobre os diversos temas que afetam as pessoas idosas em Mato Grosso, sendo que seu compartilhamento gratuito na internet busca atingir a maior parcela possível da sociedade.

Participam do livro, Onofre Ribeiro, como convidado especial (Envelhecer pra viver); Sandra Cristina Alves (Prêmio Cândido Rondon); Eliane Maria Esperandio (Envelhecimento e a política nacional de saúde da pessoa idosa em Mato Grosso); Eliane Maria Esperandio e Ana Maura Pereira Da Silva (Promoção da saúde e intersetorialidade na população idosa em Mato Grosso); Elisângela Vicentini Fazolo da Silva (A importância do controle social na execução das políticas de garantia e defesa de direitos da pessoa idosa em Mirassol D’oeste-MT; Francisco Delmondes Bentinho (A violência contra a pessoa idosa); Lidiane Patrícia Ferreira e Silva Leite (Envelhecimento e trabalho no capitalismo contemporâneo: reflexões necessárias); Rafaele Olivira Russi e Valentina de Fátima Dragoni (A importância da associação para o desenvolvimento social dos municípios de Mato Grosso no fortalecimento dos conselhos municipais do direito do idoso); Maria Inês Silva (Experiência na secretaria executiva do conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa de Mato Grosso – Cededipi-MT); Gerson Borges de Moraes (Mato Grosso: um lugar de oportunidades); Gonçalina Romana de Souza Martins (Jesus Cristo, luz para o mundo); Antônio Marcos Passos De Mattos e Gislene de Castro Monteiro (Experiências); Isandir Oliveira de Rezende (Transporte rodoviário terrestre direito da pessoa idosa).

Assessoria de Imprensa

Twitter: @estrelaguianews