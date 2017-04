Lingeries à mostra: O que antes se escondia hoje faz parte do look

Por: João Monteiro

Por muito tempo a lingerie ficava escondida na hora de montar o look, mas a moda e suas reviravoltas trataram de pôr pra fora as lingeries rendadas, bodys e sutiãs. O detalhes trazidos pela underwear são uma suavidade e uma sensualidade que quando na medida certa deixam o look com um toque sexy sem mostrar demais.

Dá pra usar de diversas formas, misturar rendas e tecidos fluidos, eles dão um mix lindo e leve, e pra mostrar aquele detalhe do sutiã vale abrir um pouco mais a camisa para deixar à mostra. Pra fazer um estilo mais descolado basta combinar uma peça mais pesada, um sapato mais forte, calça jeans ou uma jaqueta.

Tudo é possível desde que não deixe o look com estilo vulgar, uma tendência mais leve é colocar uma terceira peça pra tornar a transparência mais discreta e sutil. Mostrar o sutiã sem querer, com regatas e blusas mega cavadas, ou por meio do decote dá o ar sexy sem querer. Se você for do tipo mais ousada e ligada em estilo pode usar sim o sutiã por cima de camiseta. Pode ser uma lingerie de renda sobre uma camiseta branca mais ajustada ao corpo. Que tal: você se anima?

E não para por aí, continua contudo o retorno dos vestidos com cara de camisola, à la anos 90, de cetim ou tecido fluido, com ou sem rendas, ainda podem ser vistos por aí. Pensem em cetim, camisolas, silhueta lânguida e minimal. Muitas referências esportivas, assimetria, comprimentos mídi em shapes ajustados.

Que tal ousar?!

