Lilo Pinheiro participa do desfile Cívico Militar em alusão ao aniversário da Capital

No último sábado (08), o vereador e líder do prefeito Lilo Pinheiro (PRP) participou do tradicional desfile Cívico Militar em alusão ao aniversário da Capital, no Parque das Águas.

Antes do desfile, as beiras do Brasil, Mato Grosso e de Cuiabá, foram hasteadas por oficiais do Corpo de Bombeiros, ao som do hino nacional brasileiro em honra aos pavilhões.

Além do Exército, Marinha do Brasil, Polícia Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, desfilaram também alunos de cinco escolas do município, e estudantes de outras sete escolas da rede Estadual.

A abertura ficou com os alunos da Escola Municipal Ana Thereza Arcos Krause e a última escola a desfilar foi a escola Estadual André Avelino. O encerramento ficou com a Ba Municipal Bom Jesus de Cuiabá, e colecionadores de carros antigos da Capital.

“É uma alegria estar participo deste evento tradicional, momento histórico de poder ver nossa Cuiabá sendo homenageada, tudo que estiver no alcance do prefeito Emanuel, e o meu como parlamentar, vamos fazer, para poder contribuir com uma gestão cada vez mais humanizada e que vai refletir na vida da população” disse Lilo.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, Cuiabá está em festa nesses 298 anos de pura cultura, pura tradição e de orgulho para todos, “Cuiabá é a menina dos olhos do Brasil”, enfatizou.

As comemorações do aniversário não param. Durante essa semana terão novas programações como: Lançamento do Projeto Linhas Expressas de ônibus no bairro Pedra 90 Abertura da 26 ª edição do Projeto Peixe Santo, na Praça da República Lançamento do Projeto NET ESCOLA Sessão Solene da Câmara dos vereadores no Teatro Zulmira Canavarros (ALMT), dentre outros.

