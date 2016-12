Líder opositor denuncia que colegas recebem subornos do chavismo

O líder opositor venezuelano Henrique Capriles denunciou que membros da oposição recebem subornos do chavismo para vazar informações, e convocou um expurgo em suas fileiras.

“Isso que dizem, que (o governo) tem gente dentro da oposição que o informa, acredito que é verdade. Gente que fala da mudança e recebe dinheiro de ‘boliburgueses’ (em referência a governistas endinheirados)”, disse Capriles em uma declaração divulgada nesta quarta-feira.

Sua denúncia foi feita depois que a coalizão opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congelou o diálogo com o governo para resolver a crise política, iniciado no dia 30 de outubro com o acompanhamneto do Vaticano e da União de Nações Sul-Americanas (Unasul).