Líder chavista nega que haja uma rebelião militar na Venezuela

O poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello negou nesta segunda-feira que tenha havido uma rebelião militar na Venezuela, depois do ataque a uma base do norte do país, no qual, segundo o governo, foram mortos dois agressores.

“Não houve na Venezuela nem um único movimento que fizesse pensar que na Venezuela teria havido um levante militar”, declarou Cabello aos jornalistas referindo-se aos fatos de domingo no forte de Paramacay, na cidade de Valencia.

Segundo o presidente Nicolás Maduro, na “incursão terrorista” participaram 20 homens, em sua maioria civis, que roubaram armas. Dois morreram e outros oito foram detidos, entre eles um tenente desertor.