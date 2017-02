Libra é a musa das musas

Cleo é eleita como a melhor musa do Baile da Vogue 2017

Doze musas representaram seus signos no Baile da Vogue 2017- Lady Zodiac, no Hotel Unique em São Paulo no último dia 16. Todas com sua personalidade única e estilo próprio levaram a beleza ao baile. A diversão se estendeu ainda após a festa com a Revista QUEM, que convidou os leitores a escolherem a melhor musa. Cleo foi a vencedora do certame com 10 mil votos, obtendo larga vantagem de Bruna Marquezine, do signo de Leão, com 4,1 mil votos. A brincadeira divertida movimentou os leitores e o fãs, chamados carinhosamente de “Squad”. Como o que que vale é a celebrar, é justo aplaudir todas a musas pelo empenho em representarem cada signo do Zodíaco sob sua perspectiva.

Fugir do óbvio e pesquisar uma representação para Libra foi a busca de Cleo e Dudu Bertholini. O signo de Libra tem como regente Vênus, e a inspiração da antiga princesa da Mesopotâmia, Ishtar, que foi ao encontro de seu amado no submundo, e a cada portão que passava deixava uma peça de roupa até terminar despida e ter por fim seu renascimento. Essa lenda inspirou a dança dos sete véus de Salomé. Com uma pegada forte e sexy, romântica e guerreira, Cleo trouxe o seu toque ao representar seu signo.

