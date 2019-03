LBV entrega kits de matérias pedagógicos para crianças carentes da capital e de Comunidades Indígenas e Quilombolas em MT

Iniciativa beneficiou mais de 19 mil estudantes de famílias de baixa renda

A Legião da Boa Vontade (LBV) realizou, nesta quinta-feira (21/03) mais uma entrega de kits de material pedagógico em Cuiabá. A entrega aconteceu no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na rua São José Operário, s/n, no bairro Dom Aquino. Na ocasião, foram entregues kits de material pedagógico para 200 crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade atendidos pela Instituição na capital cuiabana.

A entrega foi marcada por grande emoção das famílias atendidas, “Eu só tenho que agradecer a LBV, já tem dois anos que meu filho é atendido pela Instituição, recebendo o kit pedagógico ajuda muito no orçamento da gente, meus agradecimentos a todos que colaboram com a Instituição, que Deus dê em dobro a cada um deles”, destacou Delton Leite, pai de João Daniel Leite de 8 anos, atendido pela LBV.

A cerimônia contou ainda com a presença de dezenas de voluntários e de parceiros da Instituição, como Energisa MT, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, CMDM, CMPIR, GRUCON, Associação dos Familiares Vítima de Violência, Assaí Atacadista, Associação Centro América de Karatê Shotokan e da Mídia em geral.

Em Mato Grosso também foram beneficiados com kits pedagógicos, 110 estudantes da Comunidade Indígena da Aldeia Tadarimana, Pobore e Prainhão em Rondonópolis e 90 estudantes da Comunidade Quilombola do Mata Cavalo em Nossa Senhora do Livramento/MT.

A ação faz parte da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não tem recursos para a compra do material escolar e incentivar a garotada a frequentar a escola e a continuar os estudos.

Os kits são compostos de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, dicionários de português e inglês entre outros.

Mobilização

Para angariar os recursos, a LBV mobilizou colaboradores, voluntários, empresas parceiras e o importante apoio da mídia. Ainda dá tempo de ajudar. As doações podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 0800 055 50 99.

