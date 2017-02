LBV apresenta boas práticas sobre Educação para a Cidadania Global em evento na ONU

Evento reuniu autoridades de diversos países e outros atores sociais interessados na implementação da Agenda 2030.

Nova York, Estados Unidos — A Legião da Boa Vontade participou nesta segunda-feira, 6, na sede da Organização das Nações Unidas, da 55ª sessão da Comissão da ONU para o Desenvolvimento Social. O evento — que acontece de 1º a 10 de fevereiro — reuniu autoridades de diversos países e outros atores sociais interessados na implementação da Agenda 2030.

Neste encontro, a LBV apresentou aos participantes (inclusive com transmissão ao vivo pela internet) suas práticas socioeducacionais aplicadas com sucesso há 67 anos, a respeito do tema “Educação com Espiritualidade Ecumênica” como estratégia na erradicação da pobreza para alcançar o desenvolvimento sustentável. A exposição fará parte do painel temático sobre “Cidadania Global para o Desenvolvimento”, com foco no impacto das novas tecnologias na educação.

