Lançamento do ‘Quintal do Pagodinho 3′ em Xerém!

Na última semana, Zeca Pagodinho convidou jornalistas de todo o Brasil para passar uma tarde em seu sítio, em Xerém, no Rio de Janeiro, e conhecerem de perto o Quintal do Pagodinho. O artista reuniu parceiros musicais para falar do projeto que chega a sua terceira edição: “O Quintal do Pagodinho é o pano de fundo da atual resistência do samba”, disparou Marquinho China, autor da música ‘Ter Compaixão’, presente no DVD.

O Quintal tem como vocação reunir diferentes gerações na mesma roda, valorizando os compositores e proporcionando encontros entre grandes nomes da música brasileira. Ao falar da importância de revelar novos sambistas, Zeca diz que se inspirou em sua madrinha: “Eu aprendi com a Beth Carvalho. A mesma coisa que ela fez com todo mundo, eu faço também”.

