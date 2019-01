Lançamento do Livro “Memórias do Rito Brasileiro” na maçonaria

Uma pesquisa de vários anos reuniu os principais documentos oficiais intimamente ligados à História do Rito Brasileiro na maçonaria e dela resultou o livro “Memórias do Rito Brasileiro”, de autoria do irmão maçom e pesquisador Glauber Soares. O lançamento aconteceu no dia 15 de Dezembro as 10:00hs na Sede da Loja Maçônica Luz e Sabedoria, na cidade de Vitória da Conquista (BA), durante as festividades de encerramento do ano maçônico do Complexo Maçônico Filadélfia.

A digna obra rompe um silêncio de duas décadas sem publicações relacionadas ao tema e traz para os pesquisadores e amantes da temática um material rico em informações, principalmente no tocante aos escritos do saudoso irmão maçom Álvaro Palmeira grande baluarte do Rito Brasileiro. O livro custa R$ 50 e todo valor arrecado será doado para a construção do Templo definitivo (sede própria) do Complexo Maçônico Filadélfia de Vitória da Conquista (BA).

As aquisições poderão ser feitas através do número (77) 98827 1237 (WhatsApp) ou pelo e mail: glauber.cmvc@gmail.com

Contamos com a sua colaboração!!

É o GOB Junto de Você!

