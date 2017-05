Lançada Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios durante a XX Marcha

Foi lançada durante plenária Pauta Municipalista no Congresso Nacional, da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros (FMB). O anúncio foi feito pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, na manhã desta quarta-feira, 17 de maio. Ele estava sentado à mesa acompanhado de mais 16 parlamentares do Legislativo Federal.

A frente será coordenada pelo deputado municipalista Herculano Passos (PSD-SP), que também fez uso da palavra na plenária. Segundo ele, a frente será de fundamental papel na articulação das pautas municipalistas no Congresso, uma vez que congregará os parlamentares com interesse de aprovar matérias benéficas aos Municípios brasileiros.

Conforme informado pelo presidente da Confederação, no momento, o documento que institui a frente contém assinatura de 225 congressistas. Segundo ele, “há cerca de 8 ou 10 anos, fizemos também uma frente dos municipalistas no Congresso, e tivemos 470 assinaturas”. Sendo assim, a expectativa é que o colegiado cresça ainda mais.

“Esperamos que agora essa comissão, sob a responsabilidade dos senhores, realmente funcione”, disse Ziulkoski aos parlamentares presentes.

Além da frente, também foi abordada na plenária a pauta prioritária do movimento municipalista em atual tramitação no Congresso Nacional. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE) esteve presente e garantiu sessão conjunta para análise dos vetos presidências na próxima semana.

Agência CNM

