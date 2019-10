L’ Oréal, UNESCO e ABC premiam sete cientistas brasileiros em cerimônia do programa Para Mulheres na Ciência no Rio

E vento contou com mesa de debate com renomadas pesquisas brasileiras sobre a importância das mulheres na ciência

Publicado por: Rosano Almeida

Na noite desta quinta-feira, 10 de outubro, a Casa Firjan foi palco da 14ª edição do programa Para Mulheres na Ciência, uma parceria da L’Oréal Brasil com a UNESCO no Brasil e Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Uma premiação aprovada sete cientistas brasileiros com uma entrega de bolsas de auxílio no valor de 50 mil reais para cada uma das quais podem ser herdadas dos seus estudos nas áreas de Ciências da Vida, Química, Física e Matemática. Os trabalhos de pesquisa foram escolhidos entre mais de 500 projetos inscritos em todo o Brasil.

Procurar soluções para doenças que afetam a produção de laranja no Brasil, investigar por que as estrelas param de ser produzidas em algumas galáxias e estimular a comercialização de plantas alimentares são alguns dos objetivos dos trabalhos vencedores da 14ª edição do programa, que já começaram e incentivaram 98 pesquisadores brasileiras, com uma distribuição de aproximadamente R $ 4 milhões em bolsas-auxílio.

“Dar às mulheres seu lugar de direito na Ciência e na sociedade significa dar ao mundo uma chance real de abordar efetivamente seus principais problemas de saúde, mudanças climáticas e até inteligência artificial. Uma diversidade na pesquisa expandida ou grupo de pesquisadores talentosos, trazendo uma nova perspectiva e criatividade ”, disse An Verhulst-Santos, presidente da L´Oréal Brasil, em seu discurso.

Desenvolvido pela L’Oréal Brasil em parceria com a UNESCO no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), o prêmio tem o objetivo de premiar pesquisas de mulheres no ambiente científico, reconhecendo sete jovens pesquisadores por seus estudos em diferentes áreas.

Ganhadora na categoria Matemática, Jaqueline Mesquita representou como sete vencedores no palco para agradecimento. “Nos comprometemos a fazer um prêmio mundial de combustível para contribuir com o desenvolvimento de uma ciência de ponta e incluir mais em nosso país, para trazer perspectivas, esperança e treinamento de qualidade para as futuras pesquisas”, disse ela à plateia.

O evento também contou com um debate sobre a importância da mulher na ciência e formas de envolver jovens estudantes para uma carreira científica. Participaram do debate a reitora da UFRJ, Denise Carvalho; professora da UFRGS e laureada do programa internacional For Women in Science em 2013, Márcia Barbosa; e a professora da UFJF, Zélia Ludwig. “Ser aprovado pelo programa foi uma tremenda oportunidade para quem pode aproveitar todos os espaços que me deram para falar não apenas na ciência, mas também em mulheres. É imprescindível que sempre que alguém decida quem contratar ou indicar uma vaga, pense se não há nenhuma mulher capaz de exercer o papel. Isso permite uma diversidade ”, disse a física Márcia Barbosa em nenhum debate.

Conheça mais sobre os 7 cientistas vencedores da 14ª edição do “Para Mulheres na Ciência” em http://www.paramulheresnaciencia.com.br/ Saiba mais sobre o programa: Facebook: www.facebook.com.br/paramulheresnaciencia Twitter: @ mulhernaciencia Contatos para a imprensa: L’Oréal Brasil Igor Ribeiro – igor.ribeiro@loreal.com.br FSB – Assessoria de Imprensa L’Oréal – (21) 3206-5050 Sheila Albuquerque – sheila.albuquerque@fsb.com.br Nina Mansur – nina.mansur@fsb.com.br UNESCO no Brasil Ana Lúcia Guimarães – a.guimaraes@unesco.org – (61) 2106-3536 ou (61) 99966-3287 Fabiana Pullen – f.sousa@unesco .org – (61) 2106-3596 ABC Eliza Oswaldo Cruz – ascom@abc.org.br (21) 3907-8129