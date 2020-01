Kaue Noatto sagra-se campeão por duas vezes em torneio Sul Brasileiro de Tênis

Desde 2014, Kaue Noatto disputa estaduais em categorias acima da própria idade como forma de preparação para torneios nacionais

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Junior Martins

Três tenistas mato-grossenses participaram do Circuito Sul Brasileiro de Verão – 1ª Etapa, realizado de 03 a 06 de janeiro de 2020, no Clube Olímpico, na cidade de Maringá, no Paraná, e todos obtiveram bons resultados. Kaue Noatto faturou dois troféus de campeão, um de simples e um de duplas, e Giovanni Duarte e Lara Bela Frederico avançaram até as semifinais. Todos eles disputaram nas categorias de 16 anos, no masculino e no feminino, respectivamente.

Kaue Noatto, 15 anos, de Cuiabá, está com 100% de aproveitamento neste início de 2020. Foi o primeiro torneio dele no ano e começou com dois pés direitos. Ele abriu como cabeça de chave na simples, depois venceu Lucas Oliveira (Maringá-PR) de virada por 4/6, 6/2 e 6/3 nas quartas de final, em seguida superou Gabriel Perini (Foz do Iguaçu-PR) por 6/2 e 6/3 nas semifinais e, para arrematar, ganhou de Pedro Abdalla (Curitiba-PR) de virada por 2/6, 7/6 e 2/0(des) na final.

Já nas duplas, Kaue Noatto (Cuiabá-MT) e Rafael Sábio (Maringá-PR) venceram Thiago Pirri (Curitiba-PR) e Natan Albertini (Maringá-PR) por dois sets a zero e parciais de 6/0 e 6/1 nas quartas de final, depois superaram Giovanni Duarte (Cuiabá-MT) e Lucas Oliveira (Maringá-PR) por 6/1 e 7/5 nas semifinais, em seguida ganharam de Pedro Abdalla (Curitiba-PR) e João Remígio (Londrina-PR) na final. Um excelente início de temporada para Kaue.

Giovanni Duarte, 14 anos, de Cuiabá, não se saiu mal. Ele começou com vitória sobre Natan Albertini (Maringá-PR) por 6/2 e 6/1 nas oitavas de final de simples, depois venceu Leonardo Cecyn (Curitiba-PR) numa grande virada por 3/6, 6/2 e 6/1 nas quartas de final e sofreu uma derrota para Pedro Abdalla (Curitiba-PR) por 2/6 e 1/6 nas semifinais. E, junto com Lucas Oliveira nas duplas, ficaram de cabeça de chave na primeira rodada e depois perderam para Kaue e Rafael.

Lara Bela Frederico, 15 anos, de Cuiabá, começou como cabeça de chave na simples feminina, depois venceu Ester Piveta (Campo Grande-MS) por 6/1 e 6/4 nas quartas de final e perdeu uma batalha para Marina Adati (Londrina-PR) por dois sets a um e parciais de 1/6, 6/3 e 3/6 nas semifinais. A Marina Adati, que é número 92 do ranking, avançou para a final e perdeu para Larissa Sowek (Ponta Grossa-PR), que é a número 25 do ranking. Lara Bela tem a posição 163.

Link local

Os três tenistas mato-grossenses competem no Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e pelos clubes e academias de tênis, e todos os três figuram entre os principais atletas juvenis da competição. E, em destaque, Kaue Noatto, praticante de tênis desde os sete anos de idade, compete na categoria de maior nível técnico, a 1ª Classe Profissional, junto com professores de tênis, tenistas adultos e fez uma grande final, contra Robson Nunes, no último torneio do ano passado.