Justiça Eleitoral altera 61 locais de votação em 34 municípios de Mato Grosso

A Justiça Eleitoral promoveu alterações em 61 locais de votação de 34 municípios de Mato Grosso durante as eleições deste ano, que estão previstas para ocorrer no dia 2 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), foram feitas mudanças totais e parciais (mudanças de algumas seções) devido a problemas como desativação ou reforma dos espaços públicos que, anteriormente, era utilizados no dia da eleição.

Conforme o TRE-MT, houve mudança em alguns locais de votação dos seguintes municípios: Acorizal, Alto Araguaia, Araputanga, Barra do Garças, Canarana, Castanheira, Colíder, Colniza, Cotriguaçu, Cuiabá, Curvelândia, General Carneiro, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste, Nortelândia, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Poconé,Querência, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Terra Nova do Norte e Várzea Grande.

Em Cuiabá, por exemplo, eleitores que votavam na sede do Conselho Estadual de Educação deverão procurar a sua seção na Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Já aqueles que antes votavam na Escola Municipal de Educação Básica Padre Agostinho Colli, no Bairro Goiabeiras, deverão votar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro da capital.

Em Várzea Grande, região metropolitana da capital, também houve algumas mudanças, como quem antes votava na Escola Municipal João Ponce de Arruda, na localidade de Passagem da Conceição, que agora deverá procurar a sua seção no Centro Comunitário Aleixo Ramos, no Distrito da Guarita. Aqueles que votavam na Escola Municipal de Primeiro Grau Antônio Lino de Campos, na Cohab São Gonçalo, deverão votar, este ano, no Centro Educacional Salvelina Ferreira da Silva, no Bairro Maringá III.

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a consultarem o local de votação por meio do linkdisponível no portal da instituição, a fim de evitarem transtorno no dia da eleição. No site, a consulta pode ser feita pelo nome completo ou pelo número da inscrição eleitoral.

G1

