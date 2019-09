Juscimeira conquista 1º lugar na etapa Estadual do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2019

Publicado por: Rosano Almeida

Entre os municípios com até 20 mil habitantes, a Secretaria Municipal de Saúde de Juscimeira por meio da equipe da Saúde Bucal conquistou a primeira colocação na etapa Estadual do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2019. A avaliação foi feita pela Comissão Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT). No total, 18 municípios mato-grossenses participaram.

Assim como em 2018, agora os primeiros colocados em cada grupo populacional na fase estadual seguem para a fase nacional, onde concorreram ao prêmio CFO.

“A Comissão do CRO-MT parabeniza todos os municípios participantes que se dedicaram na elaboração dos documentos e demonstraram o entendimento da importância das políticas de saúde bucal na qualidade de vida da população”, afirmou o secretário do CRO-MT, José de Figueiredo.

PARTICIPAÇÃO

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso também destaca como ponto positivo no prêmio deste ano o aumento no número de inscritos. Conforme a Comissão de Avaliação, houve um crescimento de 125%, passando de 8 para 18 municípios inscritos. “Isso se deve, também, a uma gestão cada vez mais focada em mostrar a importância da Saúde Bucal e de como

prêmios dessa magnitude ampliam o reconhecimento da nossa classe. Estamos muito contentes com esta primeira fase da premiação”, disse o presidente do CRO-MT, Sandro Stefanini.

O PRÊMIO

O prêmio reconhece e valoriza municípios brasileiros que se destacaram na implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal no último ano.

A primeira colocação das categorias na etapa nacional receberá uma cadeira odontológica, com mochos e equipo para acionamento e controle de seringas tríplice, micromotores e turbinas; suctor para coleta de dejetos através de cuspideira/sugadores e refletor odontológico.

Os municípios classificados do segundo ao quinto lugar receberão placas alusivas e os demais inscritos receberão certificado de participação.

Neste ano, nove categorias concorrem ao Prêmio: (I) municípios com até 20.000 habitantes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, contabilizando cinco grupos; (II) municípios entre 20.001 e 50.000 habitantes; (III) municípios entre 50.001 e 100.000 habitantes; (IV) municípios entre 100.001 e 500.000 habitantes e (V) os municípios com mais de 500.000 habitantes – que inclui o Distrito Federal.

Confira o resultado da Fase Estadual por grupo populacional:

Até 20 mil habitantes:

1º Juscimeira

2º Alto Boa Vista

3º Dom Aquino

4º Nova Ubiratã

5º Alto Garças

6º Santa Rita do Trivelato

7º Nortelândia

8º Novo Santo Antônio

Entre 20.001 e 50 mil habitantes:

1º Alta Floresta

2º Lucas do Rio Verde

3º Água Boa

4º Vila Rica

Entre 50.001 e 100 mil habitantes:

1º Sorriso

2º Primavera do Leste

Entre 100.001 e 500 mil habitantes:

1º Sinop

2º Rondonópolis

3º Várzea Grande

*Rondonópolis e Várzea Grande obtiveram a mesma pontuação, mas no critério de desempate (conforme Resolução CFO-205/2019), Rondonópolis atingiu uma maior pontuação.

Acima de 500 mil habitantes:

1º Cuiabá

Assessoria da Prefeitura