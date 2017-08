Júlio Campos admite disputa majoritária no Democratas em Mato Grosso

Por: Rosano Almeida

O experiente Júlio Campos do Democratas comentou e afirmou, em uma entrevista à Rádio Capital FM, nesta segunda-feira (07/08), que existe uma “corrente muito forte” internamente do seu partido no sentido de disputar as eleições de 2018 e principalmente nos cargos majoritários, com um nome próprio para o Palácio Paiaguás, assim como para o Senado.

O ex-governador e líder disse, entre os nomes, o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que estaria pensando seriamente em trocar de partido e se filiar no DEM. Temos também vários nomes são os do ex-governador Jayme Campos (DEM) e do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB).

Ambos, integram a base aliada do Governador Pedro Taques (PSDB). E Júlio Campos (DEM) afirma, decisões de futuro só começam a ser definidas nas convenções partidárias, no ano que vem, ou seja, em 2018.