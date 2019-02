Juca do Guaraná inicia ações com Gabinete Itinerante

Por: Rosano Almeida

O vereador Juca do Guaraná Filho (Avante), iniciou novamente o Gabinete Itinerante, que busca sempre alinhar a comunidade das ações parlamentares. Para este trabalho externo, uma equipe e um veículo estão a disposição do povo de Cuiabá-MT.

Com a intenção de capitar as necessidades dos bairros desta Capital, o Gabinete Itinerante estará em diversos locais, em dias diferentes, para atender toda a população da nossa querida e amada Cuiabá. “A maioria das pessoas não conseguem ir até a Câmara, por diversos motivos. Então o Gabinete Itinerante, vai levar a esperança e o dejeso de melhorias para o povo, enfatizou Juca do Guaraná.

Projeto este, que podendo ser o porta voz de requerimentos, indicações e etc, isso através das reivindicações do povo. O Gabinete Itinerante também será útil no desenvolvimento de trabalhos sociais. “É muito importante ter trabalho como este em nossos bairros, pois facilita o acesso ao vereador”, afirmou Neuza de Almeida e Odair Figueiredo, ambos moradores do bairro Morada da Serra.

“Fazemos tudo com muito orgulho, sempre pensando no bem estar da nossa comunidade, porque amamos a nossa Grande Cuiabá e vamos continuar lutando pela melhoria dela”, assegurou o grande parlamentar.

Contato;

Vereador Juca do Guaraná Filho

Telefones: (65) 3617-1546 ou (65) 99212-4242

E-mail: gabinetejucadoguaranafilho@gmail.com ou vereadorjucafilho@hotmail.com

Twitter: @estrelaguianews