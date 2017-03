Juara: Cejusc negocia mais de R$ 2 mi em um dia

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Juara (709 km a médio-norte de Cuiabá) negociou nesta segunda-feira (6 de março), mais de R$ 2 milhões em apenas uma sessão de mediação/conciliação de um processo de inventário de família (partilha entre herdeiros) que tramitava na Justiça desde o ano de 2015. A sessão foi realizada no salão do Tribunal de Júri do Fórum e durou oito horas ininterruptas.

O resultado foi satisfatório, com acordo entre as partes, tendo em vista que processo era bastante complexo porque além do alto valor, envolvia 18 herdeiros. Todos estavam presentes na mediação com seus respectivos dvogados.

Mais do que negociação de valores o juiz diretor da comarca e coordenador do Cejusc, Fabrício Sávio da Veiga Carlota destacou a importância do fim do litígio por se tratar de família e nesse caso em decorrência de a maioria dos herdeiros residirem fora da cidade. “São 18 herdeiros, a maioria acima de 45 anos. Como a ação tramitava na Justiça e não havia acordo, o patrimônio estava retido. Se não houvesse essa sessão de mediação e conciliação o litígio demoraria mais de dez anos”, explicou.

De acordo com o magistrado esse fato foi algo excepcional, principalmente porque conseguiu reunir todos na Comarca de Juara e demonstrar a importância da conciliação, que ajudou a diminuir a resistência que alguns tinham. “Estávamos ali à disposição e esclarecemos dúvidas, no compromisso de resolver o problema. Era preciso apenas reunirmos todos para que houvesse o acordo e foi isso que aconteceu”, disse.

Na avaliação do juiz, a conciliação é o caminho. “Com o número de processos que já temos nas comarcas, no Judiciário, se não for por meio da mediação e conciliação fica mais difícil desafogar os estoques e resolver questões como esta, por exemplo”.

