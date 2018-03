José Neto enaltece poder de recuperação da equipe e força do elenco

Depois da sétima vitória seguida, o técnico José Neto fez questão de enaltecer mais uma vez o conjunto que tem nas mãos, que soube virar depois de um primeiro quarto que saiu 10 pontos atrás. Mas o Flamengo reagiu, Neto mexeu na equipe e, a partir do segundo quarto, não perdeu mais a liderança, até fechar em 78 a 67, conquistando mais um triunfo na passagem por São Paulo. Agora, o Flamengo se recupera e se prepara para o último desafio em São Paulo, sábado, às 14h, contra o Mogi.

Para Neto, o mérito da equipe foi saber reagir. Conhecendo o adversário, que sempre faz um jogo complicado contra o Flamengo, foi preciso mexer no time e no jeito de jogar.

“A gente não se indomoda com uma equipe específica. O Pinheiros é um time que a gente sabe que joga sempre forte e furo, e sabíamos que precisariamos jogar assim, senão aconteceria o que aconteceu no primeiro quarto, quando eles foram muito superiores. Depois, no segundo quarto, por mérito dos jogadores, a gente conseguiu recuperar a partida. A gente sabe a capadidade do time e vamos usar isso daqui para frente smepre, com bastante força do elenco, com o pessoal do banco, para manter a intensidade”, comentou o treinador após a partida.

Ter um time forte é um dos trunfos de José Neto. O técnico sabe que conta com craques em todas as posições e gosta de ter essa “dor de cabeça” na hora de escalar alguém. O que importa é usar e funcionar.

“Essa é a ideia de ter um elenco forte. Se todos entenderem o propósito, seja com 10 jogadores fortes, 12 jogadores, a gente consegue atigir o objetivo final. Isso ajuda bastante o trabalho do treinador. A gente tem muitas opções e cabe a nós usar da melhor forma para tirar o melhor proveito da equipe”, completou Jose Neto.

