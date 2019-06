José Maria Barbosa “Juca do Guaraná” será homenageado com nome em viaduto

Publicado por: Rosano Almeida

Na próxima terça-feira (18), o Prefeito Emanuel Pinheiro irá inaugurar uma nova obra na rotatória das Av. Érico Preza e Av. das Torres no Jardim Itália, que homenageará o empresário e ex-vereador José Maria Barbosa – ‘Juca do Guaraná’.

O homenageado, Juca do Guaraná, deixou a vida de lavrador em Santo Antônio de Leverger em 1975, com 31 anos de idade e mudou-se para Cuiabá, com a esposa e três filhos. Residiu em Santo Antônio do Pedregal, onde começou a comercializar secos e molhados.

Juca do Guaraná fundou quatro empresas, seu primeiro comércio foi em 1977, popularmente conhecido como ‘Bulicho do Juca’. A Segunda foi a ‘Guaraná do Juca’, que o consagrou como referência de qualidade no Estado. Anos depois, fundou mais duas onde ingressou no ramo de transportes e minério.

O Senhor Juca, colaborou imensamente com o crescimento da Cidade de Cuiabá e consagrou sua história também no Legislativo Municipal, como Vereador na legislatura de 2008 a 2012, com uma gestão cheia de ações relevantes, onde defendia causas de cunho sociais.

No mês de Julho fará um (1) ano que o ex-vereador Juca faleceu e família ressalta que a homenagem é justa, principalmente por sua representatividade. Juca do Guaraná Filho, que hoje está como vereador em Cuiabá externou o sentimento da família, “Juca do Guaraná sempre trabalhou em prol da comunidade, mesmo quando comerciante nossa casa sempre era repleta de pessoas que de alguma forma meu pai buscava auxiliar, isso se estendeu em um sonho que realizou quando chegou ao parlamento municipal”, explica Juca Filho.

A inauguração da obra do viaduto será na próxima terça-feira às 8h30, e a população cuiabana está convidada.

